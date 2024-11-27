14
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اختبار بصري قد يتنبأ بالخرف قبل سنوات.. دراسة تكشف
Lebanon 24
27-11-2024
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة حديثة إلى أن "فقدان الحساسية البصرية قد يكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بالخرف قبل 12 عامًا من التشخيص الرسمي"، بحسب موقع "ساينس أليرت".
وتمّ إجراء الدراسة على 8623 شخصًا في نورفولك بإنجلترا كانوا جميعهم في حالة صحية جيدة عند بدء الدراسة، وخلال فترة المتابعة تم تشخيص 537 مشاركًا بالخرف وفي بداية الدراسة خضع المشاركون لاختبار الحساسية البصرية حيث طُلب منهم الضغط على زر بمجرد رؤية مثلث يتكون بين نقاط متحركة.
Advertisement
وظهر أنّ "الأشخاص الذين طوروا ظهرت عليهم أعراض مرض الخرف كانوا أبطأ في اكتشاف هذا المثلث مقارنة بغيرهم".
وقد تكون المشكلات البصرية مؤشرًا مبكرًا على التدهور الإدراكي حيث يُعتقد أن الترسبات السامة المعروفة بـ"لويحات الأميلويد" في مرض ألزهايمر تبدأ بالتأثير على المناطق المسؤولة عن الرؤية في الدماغ قبل أن تصيب مناطق الذاكرة وتظهر مشاكل أخرى مرتبطة بمرض ألزهايمر تشمل ضعف الحساسية للتباين (تمييز الأشكال) وصعوبة تمييز الألوان خاصة الطيف الأزرق-الأخضر.
وقد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف صعوبة في التحكم بحركات أعينهم مما يجعلهم أكثر عرضة للتشتت البصري. وتؤدي هذه المشكلة إلى تحديات يومية مثل التعرف على الأشخاص الجدد أو التعامل مع بيئتهم.
وقد يؤدي تطوير أجهزة تتبع للعين أقل تكلفة وأسهل استخدامًا إلى فتح الباب أمام تشخيص مبكر لمرض ألزهايمر عبر اختبارات العين.
وتشير الدراسة إلى أن الرؤية يمكن أن تكون نافذة لفهم أعمق حول صحة الدماغ مما يعزز الأمل في إمكانية التشخيص المبكر للخرف عبر أدوات بصرية بسيطة. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
Lebanon 24
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
00:41 | 2024-11-27
27/11/2024 12:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برشاقة لافتة وبغاية الجمال.. طليقة وائل كفوري برفقة ابنته الصُغرى شاهدوا آخر صورة لها
Lebanon 24
برشاقة لافتة وبغاية الجمال.. طليقة وائل كفوري برفقة ابنته الصُغرى شاهدوا آخر صورة لها
01:56 | 2024-11-27
27/11/2024 01:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
27/11/2024 02:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من جنوب لبنان... ظنّوا أنّه استشهد وهكذا التقى بوالدته
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر من جنوب لبنان... ظنّوا أنّه استشهد وهكذا التقى بوالدته
08:21 | 2024-11-27
27/11/2024 08:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ"أم تي في" تستعرض حملها بصور جديدة!
Lebanon 24
مُذيعة الـ"أم تي في" تستعرض حملها بصور جديدة!
08:20 | 2024-11-27
27/11/2024 08:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2024-11-27
اكتشف.. 8 أطعمة ومشروبات تؤثر سلبًا على حالتك العقلية والمزاجية
08:31 | 2024-11-27
علامات تدل على أنك لا تشرب كمية كافية من الماء
06:20 | 2024-11-27
الفوائد الصحية للفلفل الحار
04:38 | 2024-11-27
دراسة تكشف معلومات خطيرة عن الجلوس لوقت طويل
00:51 | 2024-11-27
بخاخ أنفي واعد قد يبطئ تدهور أدمغة مرضى ألزهايمر
23:00 | 2024-11-26
ما هي فوائد العسل قبل النوم؟
فيديو
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
28/11/2024 00:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
28/11/2024 00:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:01 | 2024-11-25
28/11/2024 00:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24