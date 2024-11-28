ما هي أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الأمعاء؟

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ومن المدهش أن الأطعمة القابلة للتخزين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الجهاز الهضمي، مثل الفاصوليا المعلبة الغنية بالألياف إلى البصل المليء بالبريبايوتيك.وفيما يلي أفضل 6 أطعمة قابلة للتخزين لصحة الأمعاء:أوّلاً، الفاصوليا المعلبة. وتقول الدكتورة جينا فولبي، أخصائية التغذية الصحية للأمعاء، إن الفاصوليا المعلبة، مثل الفاصوليا السوداء والحمص والفاصوليا الحمراء، هي مصادر ممتازة للألياف والبروتين النباتي. تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الفاصوليا كبريبايوتيك، وتغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتساعد في تعزيز ميكروبيوم صحي. كما تمتص الألياف غير القابلة للذوبان الماء وتضيف حجمًا إلى البراز، مما يساعد على جعل حركات الأمعاء أكبر وأكثر صحة وأسهل في المرور لدى معظم الأشخاص الأصحاء.ثانياً، الخرشوف المعلب. لأنّه وفقًا للأبحاث، أظهر الخرشوف إمكانات للتأثير بشكل إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء. تشير كريستي لي، أخصائية التغذية ومديرة الشؤون العلمية والتغذية في دانون أميركا الشمالية، إلى أن الخرشوف مليء بنوع من الألياف الحيوية تسمى الإينولين، وهي فعالة بشكل خاص في تعزيز نمو بكتيريا البيفيدوباكتيريا، وهي نوع من بكتيريا الأمعاء التي تعزز الصحة.ثالثاً، يعتبر البصل من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تتوفر في مؤن المنزل عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الحيوية، وخاصة الفركتو أوليغوساكاريد. تساعد هذه الألياف في تحفيز نمو البكتيريا المفيدة مثل بكتيريا البيفيدوباكتيريا واللاكتوباسيلي. يقول سام شليغر، اختصاصي تغذية، تدعم هذه البكتيريا وتحافظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهو أمر بالغ الأهمية للهضم والوظيفة المناعية والصحة العامة".تعمل الألياف الحيوية كمضادات حيوية تدعم صحة الأمعاء بالإضافة إلى أن نتائج مراجعة علمية، أُجريت عام 2022، كشفت أنها يمكن أن تساعد في تحسين مجموعة واسعة من الحالات، مثل هشاشة العظام وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.رابعاً، الثوم قهو رائع لصحة الأمعاء لأنه يحتوي على ألياف البريبايوتكس مثل الإينولين والفركتو أوليغوساكاريد، والتي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء. ويحتوي الثوم على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تبقي البكتيريا الضارة تحت السيطرة.خامساً، الشوفان لأنّه يعتبر من العناصر الغذائية الأساسية الرائعة لصحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواه العالي من بيتا غلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تشكل مادة تشبه الهلام في الأمعاء. تساعد هذه العملية على إبطاء عملية الهضم، وتسمح بامتصاص أفضل للعناصر الغذائية، وتوفر التغذية للبكتيريا المعوية المفيدة.سادساً، تتميز المكسرات باحتوائها على عناصر مهمة لصحة الأمعاء بداية من البروتين مرورًا بالألياف والمغذيات الصحية. تذكر أماندا سوسيدا، خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب The Mindful Gut، كيف أن هناك أبحاثًا ناشئة تشير إلى أن المكسرات يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء. إن هناك مجموعة متنوعة من المكسرات للاختيار من بينها، اللوز والجوز والفستق ولكل منها فوائدها الفريدة. (العربية)