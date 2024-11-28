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صحة

أكثر من النساء.. الخرف يبدأ مبكراً عند الرجال بسبب السمنة

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:46
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يعاني الرجال من دهون البطن ومن التدهور المعرفي قبل النساء بعشر سنوات تقريبا، بحسب ما اكتشف علماء كلية لندن الجامعية.

وشملت هذه الدراسة 34 ألف شخص بالغ أعمارهم 45-82 عاما يعانون من السمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم والنوع الثاني من داء السكري التي جميعها عوامل تساهم في تحفيز الإصابة بالخرف، وفقاً لمجلة British Medical Journal (BMJ). 
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وقد حصل الباحثون على جميع البيانات الخاصة بصحة المشتركين من UK Biobank.

أيضاً، قاس الباحثون حجم ووزن أدمغة المشاركين واحتسبوا كتلة دهون البطن.

وتمكنوا من تقييم تأثير أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة في التنكس العصبي للدماغ- الفقدان التدريجي للخلايا العصبية الذي يمكن أن يؤدي إلى الخرف.

وقد أظهرت النتائج أن الرجال الذين يعانون من السمنة في منطقة البطن، يبدأ لديهم انخفاض حجم الدماغ ووظيفته في عمر 55-74 عاما، بينما يلاحظ هذا لدى النساء اللواتي يعانين من الوزن الزائد في عمر 65-74 عاما.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت العلاقة بين زيادة دهون البطن وانخفاض حجم الدماغ أكثر وضوحا لدى الرجال مقارنة بالنساء. (روسيا اليوم) 
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