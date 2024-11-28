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صحة
لماذا يجب ألا تستخدم رقائق الألومنيوم لحفظ بقايا الطعام؟
Lebanon 24
28-11-2024
|
15:00
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حذر الخبراء من استخدام ورق الألومنيوم لتخزين بقايا طعامك، وقالوا إن الطعام المغلف بورق الألومنيوم معرض لخطر الإصابة بنوع من البكتيريا الخطيرة، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.
وقال الباحثون أن العلب البلاستيكية والأكياس القابلة للإغلاق أفضل من ورق الألومنيوم، حيث إن تناول بقايا الطعام المغلفة بورق الألمنيوم يمكن أن يعرضك لخطر التسمم الغذائي الخطير الذي قد يكون مميتًا، حيث أن فرصة نمو الميكروبات مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات أكبر في رقائق الألومنيوم.
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من الأمثلة على الميكروبات الخطيرة التي تنمو على الطعام بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية (ستافيلوكوكس) - وهي بكتيريا يمكن أن تتكاثر على الطعام وتنتج سمومًا تسبب التسمم الغذائي.
وهناك بكتيريا أخرى هي العصيات الشمعية التي يمكن أن تنتج سمومًا تسبب الحمى والقيء وآلام البطن والإسهال.
إن التخزين غير السليم لرقائق الألومنيوم يزيد أيضًا من خطر نمو بكتيريا Clostridium botulinum و Listeria monocytogenes. وهذه الأنواع من البكتيريا نادرة إلا أنها يمكن أن تؤدى إلى مرض خطير
وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن بكتيريا Clostridium botulinum تنتج سمومًا يمكن أن تعيق وظائف الأعصاب ويمكن أن تؤدي إلى شلل الجهاز التنفسي والعضلي.
عندما يتناول الناس طعامًا ملوثًا ببكتيريا L. monocytogenes، فقد يصابون بمرض يسمى داء الليستريات، والذي يمكن أن يكون خطيرًا جدًا بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
المصدر: اليوم السابع
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