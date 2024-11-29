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صحة

عادات سهلة تحافظ على عقلك.. اتبعها يوميا

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:00
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يعد الحفاظ على دماغك حادًا أولوية قصوى للعديد من الأشخاص، حيث يتحكم دماغك في جميع الحركات والتفكير والذاكرة والحيوية، وهو أمر ضروري للصحة العامة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض تمارين الدماغ البسيطة يجب دمجها في حياتك اليومية، بحسب موقع تايمز ناو.
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يساعد تدريب الدماغ على شحذ عقلك وتعزيز ذكائك تتضمن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها صقل حدة ذهنك ومساعدة دماغك على البقاء بصحة جيدة ما يلي: 
استخدم اليد اليسرى فى عمل الأشياء أحيانا
وفقًا للخبراء، فإن إحدى أكثر الطرق إثارة للاهتمام لشحذ عقلك هي "إبقاؤه حيًا".
إن استخدام يدك غير المهيمنة لا يقوي عقلك فحسب، بل إنه من بين أفضل الطرق لزيادة نشاط الدماغ.
حاول تبديل اليدين أثناء تناول العشاء أو عندما تحاول كتابة شيء ما. على الرغم من أن هذا قد يكون صعبًا، إلا أنه سيساعدك على التفكير والتركيز.

تعلم شيئا جديدا
إن تعلم شيء جديد ليس ممتعًا ومثيرًا للاهتمام فحسب، بل إنه يغذي أيضًا الاتصالات في دماغك. تظهر الدراسات أن تعلم مهارة جديدة يحسن أيضًا وظيفة الذاكرة لدى كبار السن ويقلل من فرص الإصابة بالخرف المبكر.
يقول الأطباء إن أي وقت هو وقت جيد للبدء لأن دماغك قادر على تعلم مهارات جديدة في أي وقت من حياتك.

تواصل اجتماعيًا مع العائلة والأصدقاء
إن مقابلة أصدقائك وأقاربك هي أفضل طريقة للحفاظ على نشاطك، جسديًا وعقليًا. إن النشاط الاجتماعي يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر. تقول الدراسات إن الحفاظ على دائرة جيدة من الناس ينشط مناطق متعددة من الدماغ والعديد من الأنشطة الاجتماعية، والتي تشمل عناصر مادية مثل ممارسة الرياضة.
وبالتالي، إذا كنت انطوائيًا، فإن البحث عن التفاعلات الاجتماعية يمكن أن يكون مفيدًا لدماغك على المدى القصير والطويل.

اهتم بصحة جسمك
يقول الأطباء إنه من المهم أيضًا الاعتناء بجسدك لرعاية عقلك بنجاح. وفقًا للدراسات، فإن أولئك الذين يمارسون سلوكيات صحية مثل ممارسة الرياضة والتغذية السليمة هم أقل عرضة للتدهور المعرفي المرتبط بعملية الشيخوخة.
يعمل الركض والجري والسباحة وحتى المشي بانتظام على حماية دماغك من الانكماش مع تقدم العمر، تعزز التمارين الرياضية تكوين الخلايا العصبية، أو تكوين خلايا دماغية جديدة، في الحُصين في الدماغ. (اليوم السابع)
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