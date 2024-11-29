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صحة
كيف نحافظ على صحة وسلامة الجهاز التنفسي؟
Lebanon 24
29-11-2024
|
04:05
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الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي وخاصة الرئة خلال فصل الشتاء تعد من أهم الأمور التي تقلل فرص الإصابة بالأمراض، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الوقائية التي تساهم في الحفاظ على صحة الرئة.
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مشروبات مهمة لصحة الجهاز التنفسي والرئة
- الشاي الأسود
الشاي الأسود هو أحد أكثر أنواع الشاي الصباحية شيوعًا لصحة الرئة ورفاهيتها، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition ، فإنه يحتوي على مركبات البوليفينول، مثل الثيوفلافين والكيتشين، وهي مضادات أكسدة قوية. تساعد هذه المركبات على حماية خلايا الرئة من الضرر التأكسدي الناجم عن السموم البيئية. بصرف النظر عن نكهته الغنية وخصائصه المضادة للأكسدة، يمتلك الشاي الأسود أيضًا خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الرئة وتقليل الالتهاب في الجهاز التنفسي. يمكن أن يوفر شرب كوب من الشاي الأسود أيضًا دفعة من الكافيين التي قد توفر أيضًا تأثيرًا منشطًا خفيفًا، مما يدعم صحة الرئة.
- الشاي الأخضر
يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك قدرته على دعم وحماية صحة الرئة. يساعد الشاي الأخضر الغني بالكاتيكين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، في تقليل الالتهابات وحماية الرئتين من التلف التأكسدي. وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة التغذية أن أكثر من 1000 بالغ في كوريا، ممن شربوا كوبين على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا، شهدوا وظائف رئة أفضل مقارنة بمن لم يشربوا أيًا منها. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الخصائص المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). يعد الشاي الأخضر بلا شك أحد أفضل أنواع الشاي للرئتين، حيث يوفر طريقة طبيعية لتعزيز صحة الجهاز التنفسي.
- النعناع
النعناع المصنوع من أوراق نبات النعناع ليس منعشًا فحسب، بل يقدم أيضًا فوائد مختلفة للجهاز التنفسي. المركب النشط في النعناع، المنثول، له خصائص موسعة للشعب الهوائية، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات حول مجاري الهواء، مما يجعل التنفس أسهل. أبرزت الأبحاث المنشورة في Frontiers in Immunology أن المنثول له تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، مما يساعد على تقليل تهيج الحلق والالتهاب في الجهاز التنفسي. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المدن الملوثة، يمكن أن يساعد شاي النعناع في تنظيف الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان وتحسين تدفق الهواء، مما يقلل من أعراض الصفير أو ضيق التنفس.
- الزنجبيل
يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. وهو مفيد بشكل خاص لصحة الرئة، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في مجاري الهواء ومنع الإجهاد التأكسدي. وجدت دراسة نُشرت في المجلة التركية للعلوم الطبية أن مستخلص الزنجبيل يمكن أن يقلل الالتهاب في الرئتين ويحمي من الضرر الناجم عن تلوث الهواء. من المعروف أن المركبات النشطة في الزنجبيل، وخاصة جينجيرول، تعمل على تثبيط السيتوكينات الالتهابية، والتي تلعب دورًا في حالات الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن. يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل للرئتين أيضًا في تخفيف المخاط وإزالة الاحتقان، مما يجعل التنفس أسهل.
(اليوم السابع)
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