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صحة

جفاف الجلد في الشتاء.. متى يصبح علامة على أمراض خطيرة؟

Lebanon 24
29-11-2024 | 13:27
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يعاني الكثيرون من جفاف الجلد نتيجة لتقلبات الطقس بين الهواء الجاف الناتج عن التدفئة والبرودة الخارجية، خلال فصل الشتاء، ما قد يضر بالحاجز الواقي للجلد.

لكن إذا لاحظت وجود جلد لامع على ساقيك دون ترطيبه مسبقا، فقد يكون ذلك مؤشرا لمشاكل صحية تتطلب الانتباه.
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وشرح عضو فريق الأطباء في Superdrug Online Doctor الدكتور باباك أشرفي، أن "الجلد اللامع قد يكون نتيجة لعدة حالات صحية، أبرزها مرض الشرايين الطرفية (PAD)، الذي قد يصبح خطيرا إذا ترك دون علاج".

ويؤدي هذا المرض نتيجة تراكم الدهون في الشرايين، ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق. ورغم أن هذه الحالة قد لا تكون مهددة للحياة بشكل مباشر، إلا أنها قد تتسبب بتصلب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية.

أيضاً، قد يرتبط الجلد اللامع بمشاكل صحية أخرى، مثل الوذمة (احتباس السوائل) أو الخثار الوريدي العميق (DVT)، وهو جلطة دموية تتشكل في الأوردة العميقة، عادة في الساق أو الفخذ.

ويمكن أن يؤدي ترك الجلد اللامع دون علاج إلى مضاعفات خطيرة تتعلق بتدهور الدورة الدموية. (روسيا اليوم) 


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