15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
جفاف الجلد في الشتاء.. متى يصبح علامة على أمراض خطيرة؟
Lebanon 24
29-11-2024
|
13:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني الكثيرون من جفاف الجلد نتيجة لتقلبات الطقس بين الهواء الجاف الناتج عن التدفئة والبرودة الخارجية، خلال فصل الشتاء، ما قد يضر بالحاجز الواقي للجلد.
لكن إذا لاحظت وجود جلد لامع على ساقيك دون ترطيبه مسبقا، فقد يكون ذلك مؤشرا لمشاكل صحية تتطلب الانتباه.
Advertisement
وشرح عضو فريق الأطباء في Superdrug Online Doctor الدكتور باباك أشرفي، أن "الجلد اللامع قد يكون نتيجة لعدة حالات صحية، أبرزها مرض الشرايين الطرفية (PAD)، الذي قد يصبح خطيرا إذا ترك دون علاج".
ويؤدي هذا المرض نتيجة تراكم الدهون في الشرايين، ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق. ورغم أن هذه الحالة قد لا تكون مهددة للحياة بشكل مباشر، إلا أنها قد تتسبب بتصلب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية.
أيضاً، قد يرتبط الجلد اللامع بمشاكل صحية أخرى، مثل الوذمة (احتباس السوائل) أو الخثار الوريدي العميق (DVT)، وهو جلطة دموية تتشكل في الأوردة العميقة، عادة في الساق أو الفخذ.
ويمكن أن يؤدي ترك الجلد اللامع دون علاج إلى مضاعفات خطيرة تتعلق بتدهور الدورة الدموية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
Lebanon 24
لن تتخيلوا المبلغ.. الإعلامية سمر أبو خليل تكشف عن معاشها (فيديو)
02:05 | 2024-11-29
29/11/2024 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات جوية باتجاه لبنان.. استعدوا لعودة الأمطار وللطقس البارد في هذا الموعد
02:37 | 2024-11-29
29/11/2024 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
Lebanon 24
قُبلة فنانة شهيرة لابنها تُثير غضب الجمهور.. وهي ترد: في قلوبهم مرض! (صور)
00:50 | 2024-11-29
29/11/2024 12:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
Lebanon 24
غطت العدوان الإسرائيلي.. هل تزوج بطل مسلسل "الهيبة" عبدو شاهين بهذه الإعلامية؟ (فيديو)
03:48 | 2024-11-29
29/11/2024 03:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
Lebanon 24
"جوزي زعل مني".. الإعلامية ديانا فاخوري تكشف سبب عدم إعلان ارتباطها الا بعد مرور عام (فيديو)
04:57 | 2024-11-29
29/11/2024 04:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
17:33 | 2024-11-29
النوم غير المنتظم.. آثاره ونتائجه مُخيفة
16:00 | 2024-11-29
عن شرب الماء يومياً.. إقروا هذه الدراسة
09:23 | 2024-11-29
منذ 50 عاما.. أول علاج جديد لنوبات الربو
06:30 | 2024-11-29
هل تريد إبطاء آثار الشيخوخة؟.. دراسة تكشف "السر"
04:05 | 2024-11-29
كيف نحافظ على صحة وسلامة الجهاز التنفسي؟
02:00 | 2024-11-29
اسباب الغثيان المستمر وطرق التعامل معه
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24