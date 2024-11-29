7 بذور لنظام غذائي يخفض الكوليسترول.. تعرفوا إليها

يمكن أن يلعب النظام الغذائي دوراً فعالاً في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ولتحسين نسبة الكوليسترول في الدم وحماية القلب ينصح بتناول الأطعمة النباتية الغنية بأوميغا 3 والألياف.



وتوفر 7 بذور فوائد خاصة لخفض الكوليسترول، وتعزيز صحة الشرايين والقلب، بحسب موقع "إنديا".

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ومن السهل إضافة هذه البذور إلى النظام الغذائي، سواء بتناولها كوجبات خفيفة، أو بإضافتها للسلطات والأطباق التقليدية والحلوى.



بذور الكتّان وتوفر 7 بذور فوائد خاصة لخفض الكوليسترول، وتعزيز صحة الشرايين والقلب، بحسب موقع "إنديا".ومن السهل إضافة هذه البذور إلى النظام الغذائي، سواء بتناولها كوجبات خفيفة، أو بإضافتها للسلطات والأطباق التقليدية والحلوى.

من المصادر الغنية بالألياف وأميغا 3، والتي تساعد على تحسين الهضم والإخراج.



بذور الشيا

إلى جانب محتواها من الألياف وأومغيا 3، تساعد هذه البذور على خفض ضغط الدم المرتفع أيضاً، وتحسين الإخراج.



بذور اليقطين

تعرف باسم بذور اللب الأبيض، وهي غنية بالعناصر التي تدعم خفض الضغط المرتفع، إلى جانب الألياف والدهون الصحية، التي تساهم في خفض الكوليسترول.



بذور عباد الشمس



من البذور التي يرتبط تناولها بانتظام بصحة القلب، وخفض الكوليسترول.



بذور الخشخاش

تمتاز هذه البذور بمحتواها من البروتين النباتي، والألياف والمنغنيز، والدهون الصحية للقلب، وهي أيضاً منخفضة السعرات الحرارية، وهي خالية من أي مخدّر.



الكينوا

تقترح الكينوا كبديل صحي للأرز أحياناً، نظراً لمحتواها الكبير من الألياف، والمغذيات الدقيقة التي تساهم في تقليل الالتهابات، ومحاربة الأكسدة، وبذلك توفر فوائد للقلب.



بذور السمسم

تمتاز هذه البذور بعنصر اللجنين، الذي يعتبر شبيهاً ضعيف التأثير بهرمون الاستروجين، وبذلك يوفر فوائد وقائية ضد أمراض القلب والشرايين، إلى جانب محتواها من الدهون الصحية والألياف. (24)