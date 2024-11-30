لعلاج نزلات البرد.. ركزوا على هذه الاطعمة

Advertisement

يتضمن الاستعداد لموسم نزلات البرد والإنفلونزا مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية. وتلعب الأطعمة والمشروبات هذين الدورين معاً، كما يُنصح بتجنب بعض الأطعمة التي تعيق سرعة الشفاء.بحسب "هيلث لاين" إليك أهم أطعمة ومشروبات عليك تناولها عند الشعور بأعراض البرد:حساء الدجاجكان حساء الدجاج من الأطعمة المفضلة للمرضى منذ أجيال، فهو مصدر سهل الأكل للفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والبروتين، وهي مغذيات يحتاجها الجسم بكميات أكبر أثناء التعافي من المرض.كما تقلل شوربة الدجاج من الجفاف الذي ينتج عن الإسهال أو القيء أو التعرق أو الحمى.ويحتوي حساء الدجاج على حمض السيستين الأميني، الذي يكسر المخاط وله تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات.مشروبات دافئةالبابونج وغيره من أنوع الشاي الخالية من الكافيين من العلاجات المفضلة لأعراض نزلات البرد والإنفلونزا.وقد يبدو كوب من شاي الزنجبيل الطازج الساخن هو الشيء الذي تحتاجه تماماً عندما تعاني من نزلات البرد. فهو يساعد في إزالة الاحتقان وتهدئة الحلق. وتظهر بعض الدراسات فوائد وقائية للزنجبيل ضد فيروسات الإنفلونزا.تماماً مثل حساء الدجاج، يعمل الشاي الساخن كمزيل طبيعي للاحتقان. يجب أن يكون الشاي ساخناً للمساعدة في تخفيف الاحتقان، ولكن لا ينبغي أن يكون ساخناً جداً بحيث يزيد من تهيج الحلق.كما تساعد هذه المشروبات على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.الحمضياتمن الأطعمة الوقائية ضد البرد والإنفلونزا الفواكه الحمضية، والتي تتضمن البرتقال واليوسفي والليمون الحامض والجريب فروت.وتشير التجارب إلى أن تناول الكثير منها مع بداية الشعور بأعراض البرد يساعد على الشفاء السريع.مقاتلو الجراثيموفق "ميد ويب"، تتضمن هذه الفئة من الأطعمة: الملفوف (الكرنب)، والبروكلي، والتوت البري، والشاي الأخضر، والبصل الأحمر، والتوت الأزرق.والقاسم المشترك بين هذه الأطعمة أنها تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى كيرسيتين قد يساعدك في مكافحة نزلات البرد الشائعة.الأطعمة الحارةتساعد هذه الأطعمة على التخلص من نزلات البرد، ويقوم الفلفل الحار بتنظيف ممرات الأنف. بينما يحتوي الثوم على مادة تسمى الكابسيسين، والتي أظهرت الدراسات أنها قد تساعد في علاج احتقان الرأس.أطعمة تجنبهايجب تجنب الأطعمة الدهنية، مثل: البيتزا، والبطاطس المقلية، والتي قد يكون هضمها أصعب أثناء العدوى.كما ينبغي تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف، مثل مشروبات الكافيين والكحول.