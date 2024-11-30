لتعزيز الحالة المزاجية بواسطة الطعام.. اليكم هذه النصائح

Advertisement

مع تغيرات فصل الخريف وقصر النهار خلال الشتاء قد يتعرض الشخص لاضطراب عاطفي موسمي، لكن يمكن مواجهة ذلك بتعزيز الحالة المزاجية بشكل طبيعي.ولعمل ذلك، يقدم تقرير لـ "مجلة هيلث" 5 نصائح غذائية لمواجهة الكآبة الموسمية:البروبيوتكتنصح أخصائية التغذية إيمي ديفيس بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالبكتيريا الصديقة، مثل: اللبن الزبادي، والكيمتشي الكوري، والأرضي شوكي، واللبن المخمر.ترتبط هذه البكتريا الصديقة بالدماغ من خلال شبكة من الأعصاب التي تربط بين جزأين من الجسم تسمى محور الأمعاء والدماغ، والتي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.الشوفان والكراث والتفاح والبقوليات وبذور الكتان مصادر جيدة للبروبيوتك.فيتامين دوتنصح ميشيل دي بلاسي، رئيس قسم الطب النفسي للمرضى الداخليين في مركز تافتس الطبي، بإعطاء الأولوية لفيتامين د، فهو إحدى الطرق لتعزيز الحالة المزاجية.وبينما ضوء الشمس هو الطريقة الأساسية التي يحصل بها الناس على فيتامين د، يمكن تعزيز مدخلات الجسم من هذا الفيتامين من خلال تناول أطعمة مثل: السلمون والتونة أو الفطر، أو الأطعمة المدعمة بفيتامين د، مثل عصير البرتقال وحليب اللوز.أوميغا 3تقترح ديفيس تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل: الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز.وتقول: "إن هذه الأطعمة تدعم صحة الدماغ وإنتاج السيروتونين" وهو هرمون يعزز الإحساس بالسعادة.وقد وجدت بعض الأبحاث أن أحماض أوميغا 3 قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.أضف الزعفران إلى الطعامغالباً ما يُشار إلى الزعفران باسم "التوابل الذهبية"، وهو ليس فقط من أجل استخداماته في الطهي ولكن لخصائصه المحتملة في تحسين الحالة المزاجية، بحسب أخصائية التغذية لورين ماناكر.وتشير أبحاث إلى أن للزعفران تأثيرات مضادة للاكتئاب، مما يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.تجنب الكحوليتداخل شرب الكحول مع النوم، وصحة الأمعاء، وامتصاص العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، وكل ذلك يؤثر على الحالة المزاجية، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى مشاكل صحية.وتشير أبحاث إلى أن تناول الكحول يرتبط بالاكتئاب.