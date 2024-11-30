Advertisement

صحة

أبرز النصائح لأفضل نظام غذائي لبناء العضلات

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:00
A-
A+

Doc-P-1286206-638685870203338189.jpg
Doc-P-1286206-638685870203338189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يقتصر اكتساب العضلات على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ورفع الأثقال، بل يتعلق أيضًا بدمج التغذية الصحيحة التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.التغذية ضرورية لإصلاح العضلات ونموها وتعافيها، مع الكمية المناسبة من البروتين في الوقت المناسب، حيث تتعرض العضلات للإجهاد، ونتيجة لذلك، تحدث تمزقات دقيقة في ألياف العضلات.
Advertisement
ليست كل البروتينات متشابهة، وحتى مع بعض البروتينات، يجب مراعاة التوقيت والجودة والجرعة عند استهداف زيادة أنسجة العضلات، بالإضافة إلى البروتين، توفر الكربوهيدرات والدهون والماء، وكلها مطلوبة لنجاح عملية بناء العضلات.
وفقا لتقرير موقع " verywellfit" الخطوة الأولى نحو تعزيز العضلات هي العثور على الدعم البروتيني المناسب، بالنسبة للأفراد الذين يهدفون إلى تطوير العضلات، يوصى بتناول البروتين أثناء مسار العلاج لتعزيز عمليات الإصلاح والتعافي للعضلات بعد كل تمرين.
يكمن الهدف الأساسي في إنشاء تركيبات بروتينية يمكن هضمها بسرعة وسهولة للسماح بإصلاح الأنسجة العضلية على الفور، وكذلك إطلاق البروتين ببطء لتعزيز بناء العضلات طوال اليوم، هذه المعززات ليست مجرد إضافة، لأنها توفر أيضًا المكونات الضرورية التي تتحد مع التدريب الجاد للحصول على نتائج ملموسة.
كما أن عامل الوقت مهم جدًا؛ عندما تبدأ في دمج البروتين عالي الجودة في نظامك الغذائي بانتظام، تبدأ عضلاتك في النمو والتقوية على مر السنين، وبالتالي المساعدة في التعافي ونمو العضلات في النهاية.

أهمية البروتين لبناء العضلات :
تعد البروتينات اللبنات الأساسية لأنسجة العضلات، ويجب تناولها بكميات كافية، حوالي 1.6 إلى 2.2 جرام لكل كيلوجرام، للمساعدة في إصلاح العضلات ونموها، يُقترح أن تساعد الكربوهيدرات في إعادة ملء مخازن الجليكوجين ومستويات الطاقة أثناء التدريبات الشاقة، في حين تساعد الدهون الصحية في تنظيم الهرمونات، بما في ذلك بعض تلك التي تؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي تساهم في نمو العضلات.
التوقيت المناسب للتغذية يمكن أن يعزز النتائج أيضًا، فتناول البروتين مع وجبات أخرى خلال اليوم، وخاصة بعد التمرين، يعزز تخليق بروتين العضلات.
الترطيب مهم بنفس القدر لأن خلايا العضلات تعتمد على الماء في وظائفها وتعافيها.
يعد البروتين من أهم العناصر الغذائية اللازمة لبناء وإصلاح أنسجة العضلات؛ ومع ذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن الشخص يحتاج إلى تناول ما يكفي من الكربوهيدرات والزيوت الصحية والسوائل للاستعداد للتمارين والتعافي منها، تساعد الكربوهيدرات في توفير الطاقة اللازمة أثناء الجلسات القوية، في حين أن الدهون مهمة لإنتاج الهرمونات وتحسين الصحة العامة للفرد.
يساعد نظام التغذية المنظم جيدًا مع التركيز على توقيت وجودة البروتين من خلال المكملات الغذائية بالإضافة إلى برنامج تمرين مناسب في تحسين مكاسب العضلات بمرور الوقت. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2024-11-30
16:00 | 2024-11-30
10:07 | 2024-11-30
08:05 | 2024-11-30
06:30 | 2024-11-30
05:00 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24