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صحة
نوع الأرز الأكثر فائدة للصحة
Lebanon 24
02-12-2024
|
03:30
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اكتشف علماء معهد برلين للتغذية أن الأرز البني هو الأكثر فائدة لصحة الإنسان لأنه يؤثر إيجابيا على الجلد وعملية التمثيل الغذائي ومنظومة المناعة وعملية الهضم.
ويشير موقع Health&Science إلى أن العلماء حللوا التركيبة المغذية لعدة أنواع من الأرز لتحديد "صاحب الرقم القياسي" في محتواه من العناصر المغذية. واتضح لهم أن الأرز البني أغنى أنواع الأرز من حيث محتواه من فيتامينات مجموعة B والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم.
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ووفقا للباحثين هذه المكونات ضرورية لتعزيز منظومة المناعة وتحسين حالة الجلد. كما أن تناول هذا النوع من الأرز بصورة منتظمة يساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم ويحسن عمل القلب والجهاز الهضمي.
ويعتبر الأرز البني أحد منتجات الحبوب الكاملة حيث تزال من حباته القشرة الخارجية فقط وتبقى النخالة والأجنة. تحتفظ هذه المكونات بجميع العناصر المغذية والألياف الغذائية، ما يجعله أكثر "اكتمالا" من الناحية الغذائية.
وينصح الخبراء للحفاظ على الخصائص المفيدة للأرز البني باتباع قواعد مهمة في طهيه. قبل كل شيء يجب غسل الأرز بالماء البارد وبعد ذلك نقعه لمدة 30 دقيقة. وبعد طهيه يجب تركه مغطى لمدة 15 دقيقة.
ويشير الخبراء، إلى أن طعمه المتميز يجعله مثاليا للأطباق الرئيسية والحلويات. وبالإضافة إلى ذلك يحتفظ بقيمته الغذائية حتى بعد المعالجة الحرارية. (روسيا اليوم)
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