لمن لا يحب شرب المياه.. طرق مبتكرة لزيادة الترطيب في الشتاء

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يمثّل الحفاظ على الترطيب تحديًا خلال فصل الشتاء، حيث تقل الرغبة في شرب الماء مقارنة بالأيام الحارة.ومع ذلك، فإن ترطيب الجسم ضروري للحفاظ على صحة وظائفه الحيوية، مثل تنظيم نسبة السكر في الدم وتعزيز عملية الأيض.وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس طرق لمساعدتك على زيادة استهلاك المياه:شاي الأعشاب بديلًا للماء العادي: شاي الأعشاب مثل البابونج والنعناع يوفر بديلاً دافئًا ولذيذًا للماء. وهذه المشروبات لا تساعد فقط في الترطيب، بل تقدم فوائد إضافية، مثل تحسين الهضم وتهدئة الأعصاب.الأطعمة الغنية بالماء: أدخل في نظامك الغذائي أطعمة ذات محتوى مائي عالٍ، مثل الخيار، البرتقال، والبطيخ. هذه الأطعمة تعزز الترطيب وتوفر عناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم.شرب الماء قبل الوجبات: اجعل شرب كوب من الماء قبل كل وجبة عادة يومية. هذا لا يسهم في الترطيب فقط، بل يساعد في تحسين الهضم ويعزز الشعور بالشبع.ماء جوز الهند والإلكتروليتات: استخدم ماء جوز الهند الطبيعي أو أقراص الإلكتروليت لتعويض نقص السوائل، خاصة إذا كنت بحاجة إلى مشروبات تحتوي على عناصر غذائية إضافية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.مكملات الترطيب والألياف: يمكنك تعزيز استهلاكك اليومي من الماء باستخدام مكملات تحتوي على إلكتروليتات أو ألياف قابلة للذوبان، وهذه المكملات تدعم الترطيب والهضم بشكل أفضل.