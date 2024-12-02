5 دقائق فقط يومياً.. كيف تُحدث فارقاً في خفض ضغط الدم؟

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تمرين يومي نت 5 دقائق فقط قد تقلل ضغط الدم بشكل ملحوظ، بينما استبدال الجلوس بـ20-27 دقيقة من النشاط البدني يوميا، مثل المشي، أو تسلق السلالم، أو الجري، أو ركوب الدراجات، قد يؤدي إلى تخفيض ملموس في ضغط الدم، وفقاً للدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation، وأجريت بواسطة خبراء من اتحاد ProPASS.البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس، المدير المشارك لاتحاد ProPASS من مركز تشارلز بيركنز، قال إن "ارتفاع ضغط الدم هو واحد من أكبر التحديات الصحية عالميا، ولكن على عكس بعض الأسباب الرئيسية لوفيات القلب والأوعية الدموية، هناك طرق يسهل الوصول إليها لمعالجة المشكلة بجانب الأدوية".وأضاف: "النتيجة التي تفيد بأن ٥ دقائق إضافية فقط من النشاط البدني يوميا يمكن أن ترتبط بانخفاض ملحوظ في قراءات ضغط الدم توضح قوة التمارين القصيرة ذات الكثافة العالية في إدارة ضغط الدم".يُعد ارتفاع ضغط الدم، أو مستويات ضغط الدم المرتفعة باستمرار، من أبرز أسباب الوفاة المبكرة عالميا، إذ يؤثر على 1.28 مليار بالغ حول العالم، وقد يؤدي إلى:أوّلاً، السكتة الدماغية.ثانياً، النوبات القلبية.ثالثاً، فشل القلب.رابعاً، تلف الكلى.خامساً، مشكلات صحية أخرى.وحلّل فريق البحث بيانات صحية من 14,761 متطوعا في ٥ دول لمعرفة تأثير استبدال نوع من الأنشطة الحركية بآخر على ضغط الدم طوال اليوم. واستخدم كل مشارك جهاز تسارع قابل للارتداء على الفخذ لقياس النشاط وضغط الدم على مدار اليوم والليل.تم تقسيم النشاط اليومي إلى ٦ فئات: من النوم، إلى السلوك الجلوسي (مثل الجلوس)، فالمشي البطيء والمشي السريع، إضافة إلىالوقوف.والتمارين الأكثر نشاطا مثل الجري وركوب الدراجات أو تسلق السلالم.وتمكن الفريق من تقدير تأثير استبدال وقت معين من "السلوك الجلوسي" بالنشاط البدني. وتوصلوا إلى أن استبداله بـ 20-27 دقيقة من النشاط البدني يوميا قد يخفض أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 28% على مستوى السكان. (بلينكس)