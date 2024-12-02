كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية المرتفعة في أوروبا؟

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وشهدت مستويات الأشعة فوق البنفسجية زيادة غير متوقعة في أجزاء من وسط أوروبا خلال العقود الأخيرة، وفقاً للدراسة.وبحسب البيان صادر عن المكتب الاتحادي الألماني للحماية من الإشعاع، ارتفعت الأشعة فوق البنفسجية في محيط مدينة دورتموند غربي ألمانيا بنسبة تزيد عن 10% بين عامي 1997 و2022.وفي بروكسل، بلجيكا، سجلت زيادة أكبر بلغت حوالي 20% خلال الفترة نفسها. ونُشرت هذه النتائج في دورية "فوتوكيميكال أند فوتوبايلوجيكال ساينس" المتخصصة.وأشار المكتب إلى أن هذه النتائج تدعو إلى الحذر، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة تعرض السكان للأشعة فوق البنفسجية، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الجلد. فكلما تعرض الجلد لهذه الأشعة بشكل مكثف ومتكرر، ارتفعت احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.وتعد الدنمارك وهولندا والنرويج من بين الدول التي لديها أعلى معدلات الإصابة بسرطان الجلد في العالم، بينما تشير التقديرات إلى أن سرطان الجلد (الميلانوما) يمثل 4% من جميع تشخيصات السرطان الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2020 و1.3% من جميع الوفيات الناجمة عن السرطان.وهذا جعله سادس أكثر أنواع السرطان حدوثا وواحدا من الأسباب العشرين الأكثر شيوعا للوفاة بالسرطان.للوقاية من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية، ينصح باستخدام:أوّلاً، واقيات الشمس عالية الجودة.ثانياً، الملابس الطويلة التي تغطي الجلد.ثالثاً، البحث عن أماكن مظللة خاصة خلال فترات الذروة. (بلينكس)