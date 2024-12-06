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صحة

أعراض سرطان الفم

Lebanon 24
06-12-2024 | 08:30
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تشير الدكتورة سونا أيساكوفا أخصائية أمراض السرطان إلى أن الأورام الخبيثة في تجويف الفم والبلعوم نادرة نسبيا - أقل من 10 حالات لكل 100 ألف شخص سنويا.


ووفقا لها، يعتبر التبغ بأشكاله المختلفة (المضغ والتدخين)، وتناول المشروبات الكحولية المحتوية على نسبة عالية من الكحول، وكذلك الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، وخاصة النوعين 16 و18 الأسباب الرئيسية لتطور أورام تجويف الفم.
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وتشير الطبيبة إلى أنه يمكن أن تكون أعراض ومظهر أورام تجويف الفم والبلعوم مختلفة - تكوين سطحي متزايد أو تقرح. يتميز الورم السرطاني بالنمو السريع وانتشاره إلى الأنسجة المحيطة به، على عكس الأورام الحميدة.

وتقول: "التهاب الفم، هو مرض يصيب الغشاء المخاطي للفم، له أعراض مؤلمة، ولكن على عكس الاورام الخبيثة، يتميز بصغر حجمه وغالبا ما يشفى في غضون أسبوع".

ووفقا لها، يمكن قبل تطور الخلايا الطبيعية إلى خلايا خبيثة، أن تتشكل حالات سرطانية على الغشاء المخاطي للفم - بؤر حمراء وبيضاء التي تتحول لاحقا إلى ورم. واعتمادا على موقع سرطان الفم، قد تظهر علامات أخرى، بما في ذلك وجود كتلة في الحلق، وصعوبة في البلع أو التحدث، وعدم ثبات الأسنان، وعدم القدرة على إخراج اللسان بشكل طبيعي، وبحة في الصوت.

وتنصح الطبيبة للوقاية من سرطان تجويف الفم بالتوقف عن تناول الكحول والإقلاع عن التدخين. وكذلك بالتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. وتشير إلى أن معدل البقاء على قيد الحياة لجميع مراحل سرطان الفم والبلعوم أعلى من 50 بالمئة.

وتوصي، باستشارة الطبيب المختص في حالة ظهور مثل هذه الأعراض لتحديد سببها وإجراء تحليل خزعة وفحص الأنسجة الرخوة في الرأس والرقبة بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي، وعلى ضوء ذلك وصف العلاج اللازم. (روسيا اليوم)
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