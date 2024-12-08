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صحة

معلومة جديدة عن شرب الماء.. ما هي؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 04:25
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يؤثر استهلاك الماء المناسب على العديد من الجوانب المختلفة للصحة والعافية، بما في ذلك مدى قدرة الجسم على الحفاظ على وتنظيم إنتاج الزيت في الجلد.

وبحسب تقارير لجامعة كاليفورنيا، إذا كانت بشرتك دهنية بشكل مفرط، فإن شرب الكمية المناسبة من الماء يساعدك على تنظيم إنتاج الزيت في بشرتك، بحيث تصبح أقل دهنية بمرور الوقت.
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ووفق "ليفينغ سترونغ"، يعتبر الماء حيوياً في الحفاظ على عمل أعضاء وأنظمة الجسم بشكل صحيح.
وعندما تجف البشرة، يمكن أن تصبح شاحبة وجافة ومتشققة، وستبدأ الغدد الدهنية في الجلد في إنتاج الزيوت والدهون بشكل مفرط للتعويض عن نقص الترطيب، ما يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية وحب الشباب.
ولتصحيح الإفراط في إنتاج الزيت في الجلد، من المهم استهلاك كمية كافية من الماء طوال اليوم.
وينصح الخبراء بشرب 8 أكواب من الماء يومياً، لترطيب الجسم بالكامل من الداخل والخارج بشكل فعال.
وبمجرد ترطيب البشرة بشكل صحيح، ستتلقى الغدد الدهنية إشارات من المخ تفيد بعدم الحاجة إلى الزيوت الزائدة، وبالتالي سيعمل ذلك على إبطاء إنتاج الزيوت في البشرة وتقليل ظهور حب الشباب.
ولضمان استهلاكك للكمية المناسبة من الماء كل يوم اصطحب مك زجاجة ماء، واحرص على تناوله من فترة لأخرى.
وإذا لم يكن الماء العادي مستساغاً، أضف ربع ليمونة لتحسين النكهة وزيادة الانتعاش بالحصول على فيتامين سي. (24)
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