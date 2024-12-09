لماذا ينصح الأطباء بالشاي؟

يعد الشاي المشروب الأكثر استهلاكا في العالم، يحضر لدى البعض في الإفطار كونه منعشا، وقبيل النوم لأنه يساعد على الاسترخاء.

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وينصح الأطباء بتناول الشاي مشيرين إلى أن نوعيه الأخضر والأسود يحتويان على مركب "تانين الشاي"، الذي يعطي طعم الشاي الخاص، وفي نفس الوقت يقاوم البكتيريا الضارة.الخبراء المختصون يقولون أن تناول كوب واحد من الشاي الأسود أو اثنين بعد وجبة الطعام، يساعد في هضم أثقل الأطعمة بما في ذلك الدهنية وتلك التي تعطي سعرات حرارية عالية.على الرغم من وجود الكافيين في القهوة والشاي، إلا أن مستواه في العادة يكون بنسب مختلفة جدا في أنواع الشاي. في العادة يكون تركيز الكافيين أعلى بكثير في القهوة، ولذلك يعطي تأثيرا منشطا كبيرا على المدى القصير، في حين أن الشاي ينشط أكثر بلطف ولفترة أطول.الشاي علاوة على أنه منشط متميز، يعمل أيضا على تحفيز التنفس. العلماء يؤكدون أن المرء حين يشرب الشاي يكون شهيقه وزفيره أكثر منه أثناء شرب القهوة أو عدم شرب أي شيء. علاوة على كل ذلك، تحتوي بعض أنواع الشاي على مضادات وفيرة مضادة للأكسدة ما يزيد من مكانة هذا المشروب السحري والصحي. (روسيا اليوم)