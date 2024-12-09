20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا ينصح الأطباء بالشاي؟
Lebanon 24
09-12-2024
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد الشاي المشروب الأكثر استهلاكا في العالم، يحضر لدى البعض في الإفطار كونه منعشا، وقبيل النوم لأنه يساعد على الاسترخاء.
وينصح الأطباء بتناول الشاي مشيرين إلى أن نوعيه الأخضر والأسود يحتويان على مركب "تانين الشاي"، الذي يعطي طعم الشاي الخاص، وفي نفس الوقت يقاوم البكتيريا الضارة.
Advertisement
الخبراء المختصون يقولون أن تناول كوب واحد من الشاي الأسود أو اثنين بعد وجبة الطعام، يساعد في هضم أثقل الأطعمة بما في ذلك الدهنية وتلك التي تعطي سعرات حرارية عالية.
على الرغم من وجود الكافيين في القهوة والشاي، إلا أن مستواه في العادة يكون بنسب مختلفة جدا في أنواع الشاي. في العادة يكون تركيز الكافيين أعلى بكثير في القهوة، ولذلك يعطي تأثيرا منشطا كبيرا على المدى القصير، في حين أن الشاي ينشط أكثر بلطف ولفترة أطول.
الشاي علاوة على أنه منشط متميز، يعمل أيضا على تحفيز التنفس. العلماء يؤكدون أن المرء حين يشرب الشاي يكون شهيقه وزفيره أكثر منه أثناء شرب القهوة أو عدم شرب أي شيء. علاوة على كل ذلك، تحتوي بعض أنواع الشاي على مضادات وفيرة مضادة للأكسدة ما يزيد من مكانة هذا المشروب السحري والصحي. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
Lebanon 24
مذيعة الـ"ال بي سي" تحتفل بخطوبتها... شاهدوا الصور وتعرفوا إلى حبيبها
09:00 | 2024-12-08
08/12/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
Lebanon 24
بالأسماء... لبنانيّون معتقلون في السجون السوريّة إلى الحريّة
08:35 | 2024-12-08
08/12/2024 08:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
Lebanon 24
إقتحام منزل شقيق بشار الأسد واكتشاف نفق تحته... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه
08:30 | 2024-12-08
08/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة.. "نظّارات إسرائيلية" تقتحم لبنان!
14:00 | 2024-12-08
08/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
Lebanon 24
بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد
15:03 | 2024-12-08
08/12/2024 03:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:51 | 2024-12-09
باستخدام البعوض.. لقاح واعد ضد الملاريا بنتائج مذهلة
03:01 | 2024-12-09
أسباب غير واضحة للصداع
00:39 | 2024-12-09
ما علاقة التدخين بالاكتئاب؟
23:00 | 2024-12-08
هل الكحل مضر للعين؟
13:00 | 2024-12-08
أسباب ظهور حب الشباب لدى البالغين
09:40 | 2024-12-08
إليكم المشروبات التي تحافظ على صحة الكلى
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
09/12/2024 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
09/12/2024 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
09/12/2024 15:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24