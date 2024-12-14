لإقلاع الشباب عن التدخين الإلكتروني.. اليكم هذا الحل

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أظهر بحث جديد أن ما يقرب من نصف مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً توقفوا عن التدخين الإلكتروني بعد 3 أشهر من إكمال برنامج الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، الذي تضمن مزيجاً من التدريب عبر الهاتف، وتطبيق صحي، وعلاج بديل للنيكوتين.ووفق "هيلث داي"، أقلع حوالي 45% من أكثر من 500 شخص عن التدخين الإلكتروني بمساعدة التدريب عبر الهاتف، وحصل البعض أيضاً على بدائل النيكوتين، أو دعم تطبيق صحي.وتم تجنيد المشاركين في التجربة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ما يقرب من 80% منهم يستخدمون السجائر الإلكترونية يومياً.تدريب عبر الهاتفووزّع الباحثون المشاركين بشكل عشوائي على 4 مجموعات، تلقت جميعها تدريباً عبر الهاتف للإقلاع عن التدخين.ولكن المجموعات الـ 3 الأخرى تلقت أيضاً علاجاً بديلًا للنيكوتين عبر البريد، أو تطبيقاً للهاتف الذكي يقدم الدعم عبر الرسائل النصية والفيديو، أو مزيجاً من كل شيء.ونظراً لمعدل النجاح المرتفع بشكل غير متوقع، لم يحدد الباحثون وسيلة الدعم الأفضل للإقلاع عن التدخين.ولكن حقيقة حصول الجميع على تدريب عبر الهاتف للإقلاع عن التدخين تشير إلى أن الدعم عبر الهاتف هو خيار قوي للمدخنين الذين يريدون الإقلاع عن التدخين.خطوط الإقلاع عن التدخينكما فوجئ الباحثون بمعرفة أن معظم المشاركين في الدراسة يوصون بالاتصال بخطوط الإقلاع عن التدخين.لقد اعتقدوا أن الشباب قد لا يحبون التحدث عبر الهاتف ويفضلون الدعم عبر الرسائل النصية.وقالت الباحثة ليز كلاين، من جامعة ولاية أوهايو: "توفر هذه الدراسة الأمل في أن الشباب البالغين من المدخنين الإلكترونيين يريدون الإقلاع عن التدخين، ويمكنهم النجاح في كسر إدمانهم للنيكوتين".