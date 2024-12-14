Advertisement

صحة

لإقلاع الشباب عن التدخين الإلكتروني.. اليكم هذا الحل

Lebanon 24
14-12-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1292501-638697616281310524.jpg
Doc-P-1292501-638697616281310524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر بحث جديد أن ما يقرب من نصف مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً توقفوا عن التدخين الإلكتروني بعد 3 أشهر من إكمال برنامج الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، الذي تضمن مزيجاً من التدريب عبر الهاتف، وتطبيق صحي، وعلاج بديل للنيكوتين.
Advertisement

ووفق "هيلث داي"، أقلع حوالي 45% من أكثر من 500 شخص عن التدخين الإلكتروني بمساعدة التدريب عبر الهاتف، وحصل البعض أيضاً على بدائل النيكوتين، أو دعم تطبيق صحي.

وتم تجنيد المشاركين في التجربة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ما يقرب من 80% منهم يستخدمون السجائر الإلكترونية يومياً.

تدريب عبر الهاتف
ووزّع الباحثون المشاركين بشكل عشوائي على 4 مجموعات، تلقت جميعها تدريباً عبر الهاتف للإقلاع عن التدخين.

ولكن المجموعات الـ 3 الأخرى تلقت أيضاً علاجاً بديلًا للنيكوتين عبر البريد، أو تطبيقاً للهاتف الذكي يقدم الدعم عبر الرسائل النصية والفيديو، أو مزيجاً من كل شيء.

ونظراً لمعدل النجاح المرتفع بشكل غير متوقع، لم يحدد الباحثون وسيلة الدعم الأفضل للإقلاع عن التدخين.

ولكن حقيقة حصول الجميع على تدريب عبر الهاتف للإقلاع عن التدخين تشير إلى أن الدعم عبر الهاتف هو خيار قوي للمدخنين الذين يريدون الإقلاع عن التدخين.

خطوط الإقلاع عن التدخين
كما فوجئ الباحثون بمعرفة أن معظم المشاركين في الدراسة يوصون بالاتصال بخطوط الإقلاع عن التدخين.



لقد اعتقدوا أن الشباب قد لا يحبون التحدث عبر الهاتف ويفضلون الدعم عبر الرسائل النصية.

وقالت الباحثة ليز كلاين، من جامعة ولاية أوهايو: "توفر هذه الدراسة الأمل في أن الشباب البالغين من المدخنين الإلكترونيين يريدون الإقلاع عن التدخين، ويمكنهم النجاح في كسر إدمانهم للنيكوتين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2024-12-14
04:00 | 2024-12-14
02:00 | 2024-12-14
00:51 | 2024-12-14
23:00 | 2024-12-13
16:00 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24