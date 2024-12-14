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صحة

للحامل.. كل ما تودين معرفته عن الثلث الأول من الحمل

Lebanon 24
14-12-2024 | 16:00
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الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل هي فترة صعبة ولكنها  بالغة الأهمية، وكثيرًا ما يوزع الأطباء قائمة بالأشياء التي يجب على المرأة الحامل اتباعها، والتي تتعلق في الغالب بالنظام الغذائي، ولكنها قد تشمل أيضًا جوانب أخرى من الصحة مثل الراحة ونمط الحياة بشكل عام.
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ويقدم التقرير المنشور عبر موقع thehealthsite  بعض الأشياء التي يجب على المرأة اتباعها في الأشهر الثلاثة الأولة ومنها:

-احرصى على البقاء رطبة
اشربي الكثير من الماء (8-10 أكواب على الأقل يوميًا) لمساعدة جسمك على دعم نمو طفلك. 

-احرصى على تناول نظام غذائي متوازن
ركزى على تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

-تناولى الفيتامينات قبل الولادة
يجب أن تبدأي في تناول الفيتامينات قبل الولادة بمجرد أن تكتشفي أنك حامل للتأكد من حصولك على جميع العناصر الغذائية الأساسية.

-احصلى على قسط كاف من الراحة
احرصي على النوم لمدة تتراوح من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة لمساعدة جسمك على دعم نمو طفلك.

-لا تدخنى 
التدخين وتعاطي التبغ يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض، وولادة جنين ميت، ومضاعفات الحمل الأخرى.

-لا تستهلكى كمية زائدة من الكافيين

-لا تتناولى بعض الأدوية
يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل. استشيري الطبيب الخاص بك دائمًا قبل تناول أي دواء.

وعن طرق حماية  صحة الجنين، وفقا لتصريح من الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس.فإن الحامل يجب أن تتعرف علي مراحل الحمل المختلفة والتغيرات التي تمر بها، والتعرف على مراحل الحمل، وهى:

-أول ثلاثة أشهر من الحمل
ينمو الجنين بسرعة خلالها، ويبدأ في تطوير المخ، والنخاع الشوكي والأعضاء الأساسية والقلب.

-الثلث الثاني من الحمل
خلال هذه الشهور يمكنك التعرف علي جنس الجنين، والقيام بإجراء 4D للاطمئنان علي صحة الجنين، وفحصه بشكل واضح، والاطمئنان على صحة الأعضاء الداخلية له، كما أن فى هذه الفترة يبدأ الجنين بالحركة داخل الرحم.

-الثلث الأخير من الحمل
تتعرض الحامل لزيادة الوزن والشعور بالتعب والإرهاق والسبب كبر حجم الجنين، الذي بدأ في الشعور بالضوء والقيام ببعض  الحركات داخل الرحم، ومنها فتح وغلق العين والحركة بشكل ملحوظ خلال الأشعة التليفزيونية.

-قبل الولادة بأيام..
مع اقتراب الولادة تبدأ مرحلة الاستعداد، أو استعداد الجنين للنزول وتشعر الحامل بألم وثقل في الحوض، وانتفاخ قدميها والشعور بانقباضات يصعب تحملها. (اليوم السابع)

صحة

المرأة

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