Advertisement

صحة

تعرف على فوائد الفراولة المذهلة!

Lebanon 24
14-12-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1292739-638697968612493010.jpg
Doc-P-1292739-638697968612493010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الفراولة تلك الفاكهة المحببة للجميع كبار وصغار بمذاقها الجميل المحلى واللاذع في الوقت ذاته، فضلاً عن فوائدها الكثيرة التي لا يمكن حصرها، للصحة والجسم خاصة  في ليالي الشتاء الباردة.
ووفقًا للتقرير الذي نشر في موقع ذا هيلث سايت الطبي، فإن هناك الكثير من الفوائد التي تختص بها الفراولة في الشتاء بشكل خاص ومع برودة الطقس والتي من بينها:
Advertisement
الفراولة تحتوي على كم هائل من فيتامين سى الصحي والمفيد الذي يعزز مناعه الجسم ويحميها من العدوى المتكررة خلال الشتاء.
حفنة من الفراولة أو كوب واحد منها يوفر احتياج الجسم اليومي من فيتامين سي الصحي.
الفراولة غنية بمضادات الأكسدة الصحية ومضادات الالتهاب أيضًا، لذلك فهي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات بشكل عام.
تقي الفراولة من أمراض القلب في المستقبل لأنها تعزز بين تخفيف حدة الالتهابات في الجسم بشكل عام كما أن تحتوى على مركبات تقاوم كل المشكلات المسببة لأمراض القلب.
تقي الفراولة من فرص الإصابة بالجلطات كما أنها تعمل على مقاومة تصلب الشرايين.
تساعد الفراولة على معادلة ضغط الدم.
تحتوي الفراولة على المياه والسكريات وبالتالي ترطب الجسم ترطيبًا عميقًا.
تعمل الفراولة حماية الجسم من الكوليسترول السيء.
الفراولة تساعد على التمتع بصحة هضمية جيدة.
تعمل الفراولة على تحسين صحة البشرة ونضارتها وصحتها وذلك بفض محتواها من المركبات والعناصر والفيتامينات الصحية.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:42 | 2024-12-15
16:00 | 2024-12-14
13:00 | 2024-12-14
09:17 | 2024-12-14
07:00 | 2024-12-14
05:00 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24