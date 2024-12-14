تعرف على فوائد الفراولة المذهلة!

Advertisement

الفراولة تلك الفاكهة المحببة للجميع كبار وصغار بمذاقها الجميل المحلى واللاذع في الوقت ذاته، فضلاً عن فوائدها الكثيرة التي لا يمكن حصرها، للصحة والجسم خاصة في ليالي الشتاء الباردة.ووفقًا للتقرير الذي نشر في موقع ذا هيلث سايت الطبي، فإن هناك الكثير من الفوائد التي تختص بها الفراولة في الشتاء بشكل خاص ومع برودة الطقس والتي من بينها:الفراولة تحتوي على كم هائل من فيتامين سى الصحي والمفيد الذي يعزز مناعه الجسم ويحميها من العدوى المتكررة خلال الشتاء.حفنة من الفراولة أو كوب واحد منها يوفر احتياج الجسم اليومي من فيتامين سي الصحي.الفراولة غنية بمضادات الأكسدة الصحية ومضادات الالتهاب أيضًا، لذلك فهي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات بشكل عام.تقي الفراولة من أمراض القلب في المستقبل لأنها تعزز بين تخفيف حدة الالتهابات في الجسم بشكل عام كما أن تحتوى على مركبات تقاوم كل المشكلات المسببة لأمراض القلب.تقي الفراولة من فرص الإصابة بالجلطات كما أنها تعمل على مقاومة تصلب الشرايين.تساعد الفراولة على معادلة ضغط الدم.تحتوي الفراولة على المياه والسكريات وبالتالي ترطب الجسم ترطيبًا عميقًا.تعمل الفراولة حماية الجسم من الكوليسترول السيء.الفراولة تساعد على التمتع بصحة هضمية جيدة.تعمل الفراولة على تحسين صحة البشرة ونضارتها وصحتها وذلك بفض محتواها من المركبات والعناصر والفيتامينات الصحية.(اليوم السابع)