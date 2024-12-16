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صحة

هذه شروط المشاركة في اختبار لقاح EnteroMix الروسي المضاد للسرطان

Lebanon 24
16-12-2024 | 03:15
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حدد أندريه كابرين كبير أطباء الأورام بوزارة الصحة الروسية الشروط التي وفقا لها يمكن المشاركة في الاختبار السريرية للقاح EnteroMix المضاد للأورام.

ووفقا له، من المقرر أن تبدأ مرحلة الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في النصف الأول من عام 2025 .
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ويذكر أن لقاح EnteroMix المضاد للأورام الخبيثة من ابتكار خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية بالتعاون مع معهد البيولوجيا الجزيئية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ويشير كابرين، إلى أنه يمكن للرجال والنساء الذين أعمارهم 18 - 75 عاما والذين تم تشخيص إصابتهم بورم نسيجي صلب من المشاركة في اختبارات اللقاح الثوري. كما يجب ألا يكون هؤلاء مؤهلين للحصول على العلاجات والجراحة القياسية. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتمتع المتطوعون بحالة صحية عامة تتراوح بين 0- 2 على مقياس ECOG (تخطيط كهرباوي قشري) وأن يكون قد مر أكثر من أسبوعين على آخر دورة علاجية.

وستجري الاختبارات في المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية وتهدف إلى دراسة: السلامة والتحمل وحركية الدواء الذي ابتكره العلماء على أساس الفيروسات المعوية.

ويذكر أن أندريه كابرين كان قد أعلن في وقت سابق أن اللقاح مصنوع من خلية ورم يتم إضعافها وإطلاقها في الجسم المريض كـ"عامل". وقد أثبتت نتائج التجارب على الحيوانات فعاليته وعدم خطورته. (روسيا اليوم)
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