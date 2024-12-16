20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هذه شروط المشاركة في اختبار لقاح EnteroMix الروسي المضاد للسرطان
Lebanon 24
16-12-2024
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
حدد أندريه كابرين كبير أطباء الأورام بوزارة الصحة الروسية الشروط التي وفقا لها يمكن المشاركة في الاختبار السريرية للقاح EnteroMix المضاد للأورام.
ووفقا له، من المقرر أن تبدأ مرحلة الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في النصف الأول من عام 2025 .
Advertisement
ويذكر أن لقاح EnteroMix المضاد للأورام الخبيثة من ابتكار خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية بالتعاون مع معهد البيولوجيا الجزيئية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
ويشير كابرين، إلى أنه يمكن للرجال والنساء الذين أعمارهم 18 - 75 عاما والذين تم تشخيص إصابتهم بورم نسيجي صلب من المشاركة في اختبارات اللقاح الثوري. كما يجب ألا يكون هؤلاء مؤهلين للحصول على العلاجات والجراحة القياسية. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتمتع المتطوعون بحالة صحية عامة تتراوح بين 0- 2 على مقياس ECOG (تخطيط كهرباوي قشري) وأن يكون قد مر أكثر من أسبوعين على آخر دورة علاجية.
وستجري الاختبارات في المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية وتهدف إلى دراسة: السلامة والتحمل وحركية الدواء الذي ابتكره العلماء على أساس الفيروسات المعوية.
ويذكر أن أندريه كابرين كان قد أعلن في وقت سابق أن اللقاح مصنوع من خلية ورم يتم إضعافها وإطلاقها في الجسم المريض كـ"عامل". وقد أثبتت نتائج التجارب على الحيوانات فعاليته وعدم خطورته. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
09:19 | 2024-12-15
15/12/2024 09:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
07:36 | 2024-12-15
15/12/2024 07:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
10:00 | 2024-12-15
15/12/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
01:22 | 2024-12-16
نباتات متوسطية قد تساهم في علاج تصلب الشرايين!
00:00 | 2024-12-16
تحذير صحي من آثار خطيرة لاستخدام الباراسيتامول المتكرر
23:00 | 2024-12-15
6 نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.. إتبعها
16:00 | 2024-12-15
صور مدهشة.. كيف يؤثر قلة النوم على الجسم على مدار العقود؟
14:00 | 2024-12-15
6 أسرار مدهشة عن الأطفال حديثي الولادة... تعرّف إليها
10:35 | 2024-12-15
استخدام مناديل الوجه المبللة منها.. احذر هذه العادات الضارة!
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 13:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 13:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 13:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24