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صحة
انتبهوا.. هذه الزيوت تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون
Lebanon 24
16-12-2024
|
16:00
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يعد سرطان القولون رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء وفقًا للجمعية الأميركية للسرطان.
في هذا السياق، حذَّرت دراسة جديدة من أن زيوت البذور، وهي زيوت نباتية تستخدم في طهي الطعام، مثل زيوت عباد الشمس والذرة وفول الصويا يمكن أن تتسبب في إصابة الأشخاص بسرطان القولون.
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وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، وجد فريق الدراسة التابع لجامعة جنوب فلوريدا، ومعهد سرطان مستشفى تامبا العام، أن الأورام تحتوي على عدد زائد من الجزيئات التي تسبب الالتهاب ونقص في الجزيئات المختصة بالشفاء، وذلك بعد تحليل 162 عينة ورم من مرضى سرطان القولون.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور تيموثي ييتمان، أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة جنوب فلوريدا: "من المعروف أن المرضى الذين يتبعون أنظمة غذائية غير صحية يعانون من زيادة الالتهاب في أجسامهم. وتشمل هذه الأنظمة زيوت الطهي النباتية التي تستخدم على نطاق واسع".
وأضاف: لقد وجدت دراستنا صلة كبيرة بين الالتهاب الذي قد تتسبب فيه هذه الزيوت، وبين ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون. هذا السرطان يشبه الجرح المزمن الذي لن يلتئم مع نقص الجزيئات المختصة بالشفاء في الجسم. فإذا كان جسمك يعيش على هذه الزيوت يومياً، فإن قدرة هذا الجرح على الالتئام تقل بسبب الالتهاب، وقمع الجهاز المناعي الذي يسمح في النهاية للسرطان بالنمو».
وبالإضافة إلى "زيوت البذور المسببة للالتهابات"، أشار ييتمان أيضاً إلى أن هناك بعض الأطعمة التي قد تتسبب في هذا المرض، مثل السكريات المضافة، والدهون المشبعة، والأطعمة المصنعة.
وأوصى الباحثون بالابتعاد عن الزيوت النباتية والأطعمة غير الصحية، والانتقال إلى تلك الغنية بالألياف وأحماض «أوميغا 3» الدهنية، والفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، وذلك لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والخرف وكثير من الأمراض الأخرى. (العربية)
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