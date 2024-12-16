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صحة
لماذا تتشقق الشفاه في الشتاء؟
Lebanon 24
16-12-2024
|
23:00
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كشفت الدكتورة إيرينا ترويتسكايا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن "تشقق الشفاه في الشتاء مشكلة تواجه معظم الناس".
ولكن لماذا تتشقق الشفاه؟
ووفقا لها،" يعود السبب في ذلك إلى اختلاف بنية جلد الشفاه عن بنية الجلد الموجود في أجزاء أخرى من الجسم".
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أولاً، هو أرق بكثير من مناطق أخرى من الوجه والجسم، لعدم وجود طبقة قرنية واقية. لذلك الشفاه أكثر عرضة لتأثير عوامل الوسط المحيط.
ثانياً، يحتوي جلد الشفاه على عدد أقل من الغدد الدهنية، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشققات، لأن الزهم يعمل كمرطب طبيعي وحاجز وقائي للبشرة.
ثالثا، ينخفض خلال موسم البرد، مستوى الرطوبة في الهواء، ما يؤدي إلى فقدان الجلد للرطوبة. يؤدي الهواء البارد والرياح إلى جفاف الجلد، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
رابعا، قد يرتبط جفاف الشفاه بنقص الفيتامينات مثل مجموعة فيتامينات В وفيتامينات А و Е وС وأوميغا 3.
أضافت "للحفاظ على مظهر الشفاه صحيا وجميلا خلال موسم البرد، يجب اتباع عدد من التوصيات- يجب استبعاد نقص بعض المواد والفيتامينات في الجسم عن طريق إجراء التحاليل اللازمة التي يقررها الطبيب. يجب اتباع نظام لشرب الماء، ونظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على نسبة جيدة من البروتين النباتي أو الحيواني الأصل".
وأكّدت أنّه "يجب في الشتاء استخدام مستحضرات محتوية على زيوت طبيعية وفيتامينات وشمع لترطيب الشفاه". (روسيا اليوم)
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