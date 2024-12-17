خطوات تساعد على الوقاية من مرض الإكتئاب

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تشير تحليلات جديدة لنتائج 33 دراسة شارك فيها ما يقرب من 100 ألف مشارك إلى أن اتخاذ 5000 خطوة فقط يوميًا قد يكون كافيًا لتقليل أعراض الاكتئاب، وفقًا للنتائج المنشورة في JAMA Network Open ووجد التحليل الجديد أيضًا أن الأشخاص الذين اتخذوا ما لا يقل عن 7000 خطوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة 31% من الأفراد الذين مشوا أقل، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في ممارسة الرياضة، قد لا يتطلب الأمر الكثير من المشي لتحسين حالتهم المزاجية. وفقًا للبحث، فإن كل ألف خطوة إضافية يوميًا ترتبط بانخفاض بنسبة 9% في خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب.وتقول الدكتورة إستيلا جيمينيز لوبيز، المؤلفة المشاركة في الدراسة من جامعة كاستيا لا مانشا في كوينكا بإسبانيا: "إن الحصول على المزيد من الخطوات اليومية يعزز الصحة العقلية من خلال تعزيز وظائف المخ وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر وتشجيع السلوكيات الإيجابية".وقد تلعب الخطوات اليومية دورًا محوريًا في تراكم النشاط البدني المنتظم بطريقة غير منظمة، وهي خيار جيد لكسر حلقة بعض الحواجز الشائعة للنشاط البدني مثل انخفاض الطاقة أو الخوف من الإصابة، والتي لها أهمية خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من أعراض الاكتئاب".وقد قام الباحثون بفحص بيانات الأشخاص الذين يرتدون أجهزة تتبع اللياقة البدنية لقياس خطواتهم اليومية. وقام الباحثون بتقييم العلاقة بين عدد الخطوات والمزاج على أساس ما إذا كان المشاركون مصابين بالاكتئاب رسميًا أو ما إذا كانوا قد أبلغوا عن أعراض الاكتئاب في الاستبيانات التي تقيم صحتهم العقلية.وفي جميع الدراسات الأصغر حجماً التي شملتها الدراسة الجديدة، تراوح متوسط عدد الخطوات اليومية التي قطعها المشاركون من نحو 2900 إلى نحو 10 آلاف خطوة. وفي أغلب الدراسات الأصغر حجماً، كان المشاركون يتتبعون خطواتهم عادة لمدة أسبوع تقريباً.و البدء في المشي لمدة 20 أو 30 دقيقة فقط يوميًا ثلاث مرات فقط في الأسبوع قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب بالنسبة للأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط بدني. وغالبًا ما يمكن ملاحظة التحسن في الحالة المزاجية في غضون أسابيع قليلة من بدء النشاط البدني المنتظم". (اليوم السابع)