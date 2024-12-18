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علاج غازات البطن من المشاكل الصحية غير المريحة التي تسبب انتفاخ البطن، والشعور بألم وأعراض متعبة للمصاب، وهناك العديد من الأسباب والأعراض وطرق العلاج المرتبطة بغازات المعدة سنتعرف عليها وفقا لموقع "healthline".علاج غازات البطن وأسبابهاعلاج غازات البطن يرتبط في البداية بالتعرف علي الأسباب المؤدية للإصابة، ومن ضمن هذه الأسباب التالي:-عدم مضغ الطعام جيدا يتسبب في عدم القدرة على الهضم الجيد بواسطة الإنزيمات المعوية.- تجنب الإمساك عن طريق تنظيم التغذية واستبعاد الأطعمة التى تسبب الانتفاخ كالكرنب والقرنبيط والبصل.-السمنة تعد من أسباب الإصابة بغازات البطن، ولذا يجب التخلص من الوزن الزائد.-التهاب المعدة.-المشروبات الغازية.-عادات الطعام، مثل الأكل السريع او مضغ العلكة.علاج غازات البطن يعتمد في البداية على التعرف على أعراض المرض، ومنها:-خروج الغازات.-الألم والتقلُّصات أو الشعور بشد في البطن.-الشعور بالامتلاء أو الضغط على البطن .-زيادة ملحوظة في حجم البطن .علاج غازات البطن يتطلب التحدث إلى الطبيب إذا استمرت الغازات وآلامها أو اشتدت عليك إلى درجة تتداخل مع قدرتك على التمتع بحياة طبيعية، ومن علامات الخطر التالي:-براز دموي.-تغير في البراز.-تغير في تواتر حركة الأمعاء.-فقدان الوزن.-الإمساك أو الإسهال.-الغثيان أو القيء المستمر أو المتكرر.-ألم مستمر في البطن.-ألم الصدر.علاج غازات البطن يتم بشكل عام عن طريق التخلص من المسببات المؤدية للإصابة، ومنها تناول الأطعمة التى تسبب الغازات كالكرنب والبصل والقرنبيط، وحث التقرير أيضا علي ضرورة تقليل تناول التفاح، والحبوب الكاملة والكثير من السكريات والنشويات وكذلك الحليب بمنتجاته وأنواعه، فتقليلها يساعد بالفعل على علاج غازات البطن.علاج غازات البطن عن طريق القيام بهذه النصائحعلاج غازات البطن يتم أيضا عن طريق إتباع الشخص بعض الأمور والنصائح التي تساعد في العلاج، ومنها:-تقليل تناول المشروبات الغازية.-عدم الإكثار من تناول الطعام أي عدم الشعور بالشبع التام، أترك جزء في معدتك للماء والنفس.- اختيار طريقة الطهي السليمة التى تقلل من انتاج الغازات، ومن أفضلها سلق الطعام.-تجنب بعض العادات كالإفراط فى تناول نوع أو أكلة معينة قد تتكون من خليط يتسبب فى زيادة انتاج الغازات بشكل عام، فالطعام المتنوع أفضل بكثير.-تناول من 8 إلى 10 أكواب من السوائل يوميا مما يساعد على انتظام حركه الأمعاء وتجنب شرب الماء أثناء الأكل لأنه يزيد من الانتفاخ.-تجنب الشخص تناول الطعام سريعا حيث ينبغى المضغ جيدا.-هناك بعض الأدوية والانزيمات التى تساعد على الهضم السليم والسريع دون مشكلات فى الإخراج أو تكون للغازات، كأقراص الفحم وبعض الإنزيمات الهاضمة ويجب أن تؤخذ مثل هذه الأدوية من خلال إشراف طبيب .-الاهتمام بتنظيم الوجبات الغذائية وتناول الطعام الصحى.-البعد عن تناول كميات من الطعام كثيرة والنوم مباشرة بعدها. (اليوم السابع)