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صحة

هذه الأطعمة تشكل خطراً على الصحة إذا وضعت في الثلاجة

Lebanon 24
19-12-2024 | 00:19
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حذرت أخصائية تغذية من أن وضع أطعمة محددة في الثلاجة قد يُفقدها نكهتها ويتسبب في مشاكل صحية خطيرة مثل التسمم الغذائي الذي قد يكون مميتا.

ووفقا لجانفي سانغفي، أخصائية التغذية السريرية والمؤثرة الهندية الشهيرة، فإن هناك مكونات لا ينبغي وضعها في الثلاجة مطلقا، وهي:
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- البصل: قالت سانغفي في حديث لمتابعيها البالغ عددهم 11000 على "إنستغرام" إن الاحتفاظ بها في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى نمو العفن. وأوضحت أن الرطوبة الزائدة على البصل توفر البيئة المثالية لنمو الجراثيم الفطرية التي يمكن أن تسبب التقيؤ وتشنجات المعدة والإسهال إذا تم تناولها. وذلك لأن العفن - وهو نوع من الفطريات - على الطعام يمكن أن ينتج ميكوتوكسينات، وهي مواد كيميائية سامة يمكن أن تجعلك مريضا.

وهذا هو السبب بالتحديد وراء ضرورة تخزين البصل في مكان مظلم وجاف وبحرارة مناسبة، مثل الخزانة، وفقا لسانغفي.

- الثوم: ينطوي وضع الثوم في الثلاجة على مخاطر صحية مماثلة للبصل. وحذرت سانغفي من أن تخزين الثوم في الثلاجة قد يجعله ينمو ويصبح مطاطيا، فيفقد نكهته وقوته. وأضافت: "قد يكون مذاقه مرا ويتطور فيه العفن والفطريات الضارة بالصحة".

- البطاطا: يمكن للبطاطا أيضا أن تصبح ضارة عند تخزينها في الثلاجة، وفقا لسانغفي. وحذرت من أن "التبريد يتسبب في تحويل النشويات إلى سكريات، ما ينتج عنه طعم أحلى وملمس رملي".

وأضافت: "لكن طهي هذه البطاطا المتغيرة في درجات حرارة عالية يمكن أن تنتج مادة تعرف باسم الأكريلاميد، وهي مركب ضار محتمل".

وحذر العلماء سابقا من أن الاحتفاظ بالبطاطا النيئة في الثلاجة قد يشكل خطرا للإصابة بالسرطان. ومع ذلك، ما يزال الجدل قائما حول مدى صحة هذه النتائج.

وقد يؤثر التخزين في الثلاجة أيضا على النكهة.

وبالإضافة إلى هذه الأطعمة، ذكرت سانغفي أطعمة أخرى تفقد جودتها أيضا عند تخزينها في الثلاجة، منها الموز والزنجبيل موضحة أن البرودة تجعل الموز يُصبح بنيا وطريا للغاية، لأنها تعطل عملية نضجه الطبيعية. بينما يُفقد التبريد الزنجبيل نكهته ويتسبب في جفافه، ما يجعله غير صالح للطهي.
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