18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أسباب احتباس السوائل في الجسم
Lebanon 24
19-12-2024
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب أمراض مختلفة، بما فيها أمراض القلب والكلى والكبد واضطرابات الغدد الصماء وغيرها احتباس السوائل في الجسم. فما خطورة ذلك؟
وفقا للبروفيسورة أولغا شارخون، يعتبر قصور القلب أحد أكثر الأمراض المسببة للوذمة انتشارا لأن القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة. كما يمكن أن يرتبط احتباس السوائل بمشكلات في الكلى، مثل القصور الكلوي الحاد والمزمن أو التهاب كبيبات الكلى، حيث لا تكون الكلى قادرة على إزالة الماء الزائد والسموم.
Advertisement
وتقول الخبيرة: "تسبب أمراض الكبد، بما فيها تليف الكبد، اختلال عملية تركيب البروتين ومستوى الضغط في الأوعية الدموية، ما يسبب تورما، حتى في تجويف البطن (الاستسقاء). كما أن اضطرابات الغدد الصماء مثل قصور الغدة الدرقية (نقص هرمون الغدة الدرقية) ومتلازمة كوشينغ (ارتفاع مستوى الكورتيزول) يمكن أن تساهم في تراكم السوائل في الجسم".
وتشير إلى أن أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن تساهم في الوذمة لأنها تسبب فشل البطين الأيمن. ومن الجدير بالذكر أيضا أن بعض الالتهابات والأورام التي تسد الأوعية اللمفاوية يمكن أن تؤدي إلى تراكم السوائل.
وتقول: "تساعد تدابير بسيطة مثل زيادة النشاط البدني أو المشي أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة على تحسين الدورة الدموية والتصريف الليمفاوي. كما يساعد تقليل استهلاك الملح والإكثار من شرب الماء على إزالة السوائل من الجسم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
01:23 | 2024-12-19
19/12/2024 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
04:41 | 2024-12-19
19/12/2024 04:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
16:27 | 2024-12-18
18/12/2024 04:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
12:50 | 2024-12-18
18/12/2024 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:18 | 2024-12-19
19/12/2024 12:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:17 | 2024-12-19
إليكم أسباب احتباس السوائل في الجسم
07:45 | 2024-12-19
قد تعرضك ساعتك الذكية لمواد كيميائية ضارة
03:07 | 2024-12-19
من بينها الإكتئاب.. تأثيرات سلبية لـ"اللحوم النباتية" على الصحة العقلية
00:19 | 2024-12-19
هذه الأطعمة تشكل خطراً على الصحة إذا وضعت في الثلاجة
23:00 | 2024-12-18
تحذير من أعراض برودة اليدين.. بريطاني يكشف عن مرض نادر مهدد للحياة
16:00 | 2024-12-18
8 أطعمة قد تخدعك.. هل تحتوي على البروتين فعلاً؟
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
19/12/2024 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
19/12/2024 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
19/12/2024 18:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24