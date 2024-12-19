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صحة

حبة واحدة من هذه الفاكهة يمكن أن تخفف الإمساك على الفور!

Lebanon 24
19-12-2024 | 23:00
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اشار أخصائي الجراحة الهضمية الدكتور كاران راجان الى أن حبة واحدة من فاكهة الكيوي يمكن أن تخفف الإمساك على الفور تقريباً.


وعدّد الدكتور راجان عبر حسابه على "تيك توك" الأطعمة التي ثبت علمياً أنها تعمل على تحسين صحة أمعائك.
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وتتصدر القائمة فاكهة الكيوي، الغنية بالألياف القابلة للذوبان والتي تجذب الماء لتكوين "هلام" في الأمعاء، مما يجعل البراز أكثر ليونة ويزيد من سهولة حركات الأمعاء.

تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف القابلة للذوبان التين والأفوكادو وبذور الكتان والتفاح.
 
والقهوة أيضا موجودة في قائمة دكتور راجان للأطعمة المعززة لصحة الأمعاء.

وقال إن المشروب المنشط "يرتبط باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وتطور تليف الكبد".
 
وأظهرت الدراسات أن الإمساك المزمن يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بمقدار مرة ونصف.

يُعتقد أن هذا يرجع إلى السموم التي تتجمع في الأمعاء عندما تتراكم الفضلات على مدى فترات طويلة من الزمن.


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