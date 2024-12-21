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صحة
4 بذور تعزز صحة الشعر وتغذيته.. ما هي؟
Lebanon 24
21-12-2024
|
14:00
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تعتبر البذور مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة بطرق متعددة.
ونشرت منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، أنّ هناك 4 بذور على وجه التحديد يمكنها أن تساعد في تغذية الشعر من الداخل إلى الخارج.
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وتشتهر البذور الأربعة بمحتوى البروتين والحديد المرتفع، وتساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه وتحسين صحته بشكل عام من الداخل إلى الخارج، كما يلي:
أولاً، بذور الكتان: تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف، وتساعد على تغذية فروة الرأس ومنع ترقق الشعر وتحسين ملمسه.
ثانياً، بذور اليقطين: إن بذور اليقطين غنية بالزنك والمغنيسيوم وأحماض أوميغا-3، وبالتالي فإنها يمكن أن تساعد على تحفيز بصيلات الشعر ودعم صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.
ثالثاً، بذور الشيا: تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من البروتين والألياف والأحماض الدهنية الأساسية. يساعد تناول بذور الشيا على تعزيز قوة الشعر وتقليل تكسر الشعر وتحسين ترطيب فروة الرأس.
أخيراً، بذور الحلبة: تشتهر بذور الحلبة بمحتوى البروتين والحديد المرتفع، وتساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه وتحسين صحته بشكل عام. (العربية)
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