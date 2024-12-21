4 بذور تعزز صحة الشعر وتغذيته.. ما هي؟

تعتبر البذور مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة بطرق متعددة.

Advertisement

ونشرت منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، أنّ هناك 4 بذور على وجه التحديد يمكنها أن تساعد في تغذية الشعر من الداخل إلى الخارج.وتشتهر البذور الأربعة بمحتوى البروتين والحديد المرتفع، وتساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه وتحسين صحته بشكل عام من الداخل إلى الخارج، كما يلي:أولاً، بذور الكتان: تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف، وتساعد على تغذية فروة الرأس ومنع ترقق الشعر وتحسين ملمسه.ثانياً، بذور اليقطين: إن بذور اليقطين غنية بالزنك والمغنيسيوم وأحماض أوميغا-3، وبالتالي فإنها يمكن أن تساعد على تحفيز بصيلات الشعر ودعم صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.ثالثاً، بذور الشيا: تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من البروتين والألياف والأحماض الدهنية الأساسية. يساعد تناول بذور الشيا على تعزيز قوة الشعر وتقليل تكسر الشعر وتحسين ترطيب فروة الرأس.أخيراً، بذور الحلبة: تشتهر بذور الحلبة بمحتوى البروتين والحديد المرتفع، وتساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه وتحسين صحته بشكل عام. (العربية)