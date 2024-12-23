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صحة

البشرة الحساسة.. علاماتها ونصائح العناية بها

Lebanon 24
23-12-2024 | 15:00
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حساسية الجلد في الشتاء، أمر وارد حدوثه خاصة مع برودة الطقس، فقد يتسبب الطقس البارد في تفاقم أعراض حساسية الجلد لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات بالفعل مثل الصدفية والأكزيما وغيرها، قد يعانى آخرون من حساسية الجلد في الشتاء فقط، ويتطلب الأمر في الحالتين عناية واهتمام كبيرين بصحة البشرة والجلد حتى لا تتفاقم الأعراض، وفقًا لتقرير موقع "SimplyClinics".
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حساسية الجلد في الشتاء.. وتأثير برودة الطقس على البشرة الحساسة
 
حساسية الجلد تتفاقم في الشتاء خاصة لدى الأشخاص ذو البشرة الحساسة، ويعد تغير الطقس أحد العوامل التي لا نستطيع التحكم فيها وقد تؤدي إلى تفاقم حساسية الجلد والبشرة، حيث تتسبب درجات الحرارة المنخفضة في حدوث تغير كبير في ضغط الهواء وبالتالي تصبح العناصر أكثر قسوة على بشرتنا.
حساسية الجلد وتفاقمها في الشتاء تظهر من خلال بعض التغييرات التي تظهر على بشرتك، ولعل أبرز الأعراض، احمرار البشرة أو ظهور بقع على غير المعتاد أو تشعر بحرارة عند ملامسة الجلد والبشرة، أو تشعر بحكة وألم، أو ظهورها متقشرة بسبب تراكم الجلد الميت.
حساسية الجلد وطرق السيطرة عليها خاصة في القس البارد تتطلب عناية فائقة وأن تكون على دراية بنوع بشرتك جيدًا فإذا كانت بشرتك حساسة، فمن المحتمل أنك تعاني أيضًا من حالة جلدية، مثل الوردية أو الأكزيما.
حساسية الجلد في الشتاء تتطلب عناية كبيرة خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.. على النحو التالى:

استخدم جهاز الترطيب
 حساسية الجلد في الشتاء خاصة للأشخاص ذوى البشرة الحساسة قد تتطلب استخدام جهاز الترطيب في المنزل، حيث ستعيد الرطوبة المفقودة إلى الهواء، ويمكن أن يساعد هذا حقًا في منع بشرتك من الجفاف أثناء وجودك في المنزل.

استخدم منتجات العناية بالبشرة المناسبة لبشرتك
 حساسية الجلد والبشرة في الشتاء تتطلب عناية خاصة من خلال استخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة لنوع بشرتك بشرط أن تكون منتجات صحية وطبيعية دون إضافات كيميائية، خاصة أثناء فصل الشتاء للتعامل مع جفاف الجلد الذى يسببه قسوة الطقس البارد.

اختر المرطبات
 حساسية الجلد في الشتاء تتطلب العناية باختيار المرطبات المناسبة لنوع البشرة وهي مكونات تجذب الماء وتحتفظ به داخل الجلد للحفاظ على مرونته والوقاية من الجفاف مع برودة الطقس، والمرطب الأكثر شيوعًا هو الغنى بحمض الهيالورونيك، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة ويمكن أن يساعد حقًا في تحسين أعراض البشرة الحساسة خاصة في الشتاء. (اليوم السابع)
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