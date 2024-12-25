مع بدء العام 2025.. 3 قرارات صحية يجب اتخاذها

تتطلب العناية بالنفس نهجاً متعدد الأوجه، يشمل صحة الدماغ، والقلب، والتمثيل الغذائي، وهو ما أظهره لنا بحث هام في عام 2024، أن تحسين الصحة يتلخص في 3 عوامل رئيسية هي، النوم، والتغذية، والرياضة.

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ولكن كيف يبدأ المرء في اتخاذ إجراء بهذا القصد؟ وكيف يمكننا تقسيم مثل هذه التغييرات في نمط الحياة إلى خطوات يمكن إدارتها؟



بحسب تقرير لـ "مديكال نيوز توداي"، نحن جميعاً قادرون على النمو والتغيير، وربما يكون أحد أكثر أوقات العام تأثيراً على التحول وتهيئة المسرح للتغيير هو رأس السنة الجديدة.



الواقعية ولكن كيف يبدأ المرء في اتخاذ إجراء بهذا القصد؟ وكيف يمكننا تقسيم مثل هذه التغييرات في نمط الحياة إلى خطوات يمكن إدارتها؟بحسب تقرير لـ "مديكال نيوز توداي"، نحن جميعاً قادرون على النمو والتغيير، وربما يكون أحد أكثر أوقات العام تأثيراً على التحول وتهيئة المسرح للتغيير هو رأس السنة الجديدة.

وعندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن الصحة أو أي مجال آخر من مجالات الحياة، فقد نضع أهدافاً غير واقعية أو كبيرة جداً تجعلنا عرضة للفشل منذ البداية.



والمفتاح، وفق الخبراء، هو البدء بأهداف صغيرة، وأن تكون محدداً قدر الإمكان؛ سواء كان ذلك من خلال تحديد إطار زمني أو نتائج قابلة للقياس.



أدلة بحثية

واستناداً إلى بحث في وقت سابق من هذا العام، وجد الباحثون أن تجربة النوم المتقطع في سن 30-40 قد تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة في وقت لاحق من الحياة. كما ربطوا بين قلة النوم الجيد وتسارع شيخوخة الدماغ.



وفي ما يتعلق بموضوع التمرين، وجد العلماء أن أي شكل من أشكال التمرين يمكن أن يساعد في تجديد شباب الدماغ، ويمكن أن يؤدي نوع معين من النشاط إلى إطالة العمر.



كذلك، وجدت دراسة أخرى زيادة في فشل القلب وخطر الوفاة بسبب الخمول لعدد معين من الساعات في اليوم.



التغذية

ولضمان نظام غذائي صحي ومتوازن، نشرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقريراً جديداً هذا العام، يسرد مجموعات الطعام التي يجب على الناس تناولها بشكل أكبر ومجموعات أخرى يجب تجنبها للحصول على صحة مثالية.



وتتلخص التوصيات الجديدة في زيادة الخضروات والفاكهة والبقول، وتقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.



لعمل ذلك، احذف وجبة خفيفة غير صحية من طعامك اليومي، وتحول إلى شرب الماء بدلاً من الصودا، وتناول حصة أكثر من الفواكه أو الخضروات.



وتدريجياً اعمل على زيادة كمية الأطعمة النباتية، كالبقول والخضروات والفاكهة.



النوم



من ناحية أخرى، ابدأ بتحسين النوم، بالذهاب إلى الفراش نصف ساعة مبكراً، وتهيئة الأجواء في المنزل للنوم، بإغلاق الشاشات وتقليل الإضاءة.



النشاط



ولزيادة النشاط البدني، ابدأ بالدقائق، أضف 15-20 دقيقة من المشي، أو الركض إن كنت تستطيع، أو تمارين الأيروبك أو المقاومة في البيت.



اصعد السلم بدلاً من استخدام المصعد، اركن سيارتك بعيداً لتضيف قدراً من المشي إلى مشوار التسوق، وإذا كنت تجلس إلى مكتبك كثيراً، قف بضع دقائق كل ساعة. (24)