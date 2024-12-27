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صحة
ما صحة ضرورة التخلي عن السكر؟
Lebanon 24
27-12-2024
|
01:00
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أشارت الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا خبيرة التغذية إلى أن توصيات الطعام الصحي غالبا تتضمن نصيحة بالتخلي عن الحلويات. ولكن هل هذا ضروري حقا؟
وقالت: "إذا استبعد الشخص بصورة مفاجئة الحلويات المفضلة لديه من نظامه الغذائي، فإنه قد يسبب له مع مرور الوقت توترا داخليا ويؤدي إلى انهيارات تميل إلى التكرار بشكل منهجي وتغيير سلوك الأكل نحو الأسوأ لأن الحلويات في حد ذاتها ليست ضارة، ولكن كميتها. لذلك لا يكفي شيطنة السكر، بل السعي لتحقيق التوازن، والحد من الكربوهيدرات البسيطة بنسبة 5-10 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية".
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ووفقا لها، مكونات السكر هي أنواع من الكربوهيدرات التي هي مصدر طاقة للجسم وتساعد في الحفاظ على الأداء السليم للدماغ والعضلات. وتعتبر الكربوهيدرات، إلى جانب البروتينات والدهون، أحد المكونات الرئيسية لنظام غذائي متوازن، لذا لا ينبغي التخلي عنها تماما إلا إذا كانت هناك مؤشرات طبية.
وأشارت الى أن خبير التغذية عندما يضع قائمة الأطعمة، يحدد أفضل فترة من النهار لتناول الحلويات، التي هي دائمة بعد تناول وجبة الطعام الرئيسية- الفطور والغداء. لأنها تمنع حدوث قفزات في مستوى الغلوكوز في الدم وتسمح بالشعور بالشبع سريعا.
وقالت: "قد تشير الرغبة الشديدة في تناول الحلويات إلى أن النظام الغذائي غير متوازن بما فيه الكفاية، لأنه عندما يتلقى الجسم ما يكفي من البروتينات والألياف والكربوهيدرات والدهون، تقل الرغبة في الإفراط في تناول الحلويات".
ووفقا لها، تحتوي ألواح الشوكولاتة مثلا على مكونات إضافية مثل الكراميل أو المكسرات أو الحبوب، وغالبا ما تحتوي على المزيد من السكر والدهون. لذلك يمكن أن تكون وجبة خفيفة مريحة خلال فترة الإجهاد البدني أو الذهني، عندما يحتاج الشخص إلى تجديد الطاقة بسرعة. أما شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة فغنية بمضادات الأكسدة وتحتوي على نسبة أقل من السكر، ومع ذلك توفر شعورا بالشبع فترة أطول كما توسع الأوعية الدموية وتؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية. (روسيا اليوم)
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