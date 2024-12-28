أسباب انحناء الرقبة وطرق علاجه

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تقوس الرقبة حالة وإشكالية منتشرة ويعانى منها الكثيرون نظرًا للأعمال المكتبية التى تتطلب الجلوس لساعات أمام شاشات الكومبيوتر، كذا للممارسات الخاطئة التى يعانى منها البعض من خلال النوم بشكل غير مريح، أو بحركات جسم فجائية، والنوم بوضعيات خاطئة، وعدم العناية بصحة العظام بشكل عام، والرقبة بشكل خاص.وفقًا لتقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن تقوس الرقبة يحدث عندما يتقوس العمود الفقرى والرقبة إلى الأمام عكس انتصابه للخلف بشكل طبيعى، صحوبا بآلام وأوجاع وعدم راحة.أسباب تقوس الرقبة1. أوجاع في الرقبة شديدة و الكتفين.2. ثنى وانحناءات فى الرقبة بشكل ملحوظ و غير طبيعي.3. ضعف حاد في الأعصاب و العضلات فى الكتف والرقبة4. تنميلملحوظ ومتكرر في اليدين أو القدمين.5. صعوبة في النشاط وضعف فى الحركة بشكل عام