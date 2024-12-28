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صحة
أسباب انحناء الرقبة وطرق علاجه
Lebanon 24
28-12-2024
|
12:00
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تقوس الرقبة حالة وإشكالية منتشرة ويعانى منها الكثيرون نظرًا للأعمال المكتبية التى تتطلب الجلوس لساعات أمام شاشات الكومبيوتر، كذا للممارسات الخاطئة التى يعانى منها البعض من خلال النوم بشكل غير مريح، أو بحركات جسم فجائية، والنوم بوضعيات خاطئة، وعدم العناية بصحة العظام بشكل عام، والرقبة بشكل خاص.
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وفقًا لتقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن تقوس الرقبة يحدث عندما يتقوس العمود الفقرى والرقبة إلى الأمام عكس انتصابه للخلف بشكل طبيعى، صحوبا بآلام وأوجاع وعدم راحة.
أسباب تقوس الرقبة
1. أوجاع في الرقبة شديدة و الكتفين.
2. ثنى وانحناءات فى الرقبة بشكل ملحوظ و غير طبيعي.
3. ضعف حاد في الأعصاب و العضلات فى الكتف والرقبة
4. تنميلملحوظ ومتكرر في اليدين أو القدمين.
5. صعوبة في النشاط وضعف فى الحركة بشكل عام
الوقاية من مشكلات الرقبة وتقوسها
1. التمارين الرياضية الصحية التى تعزز المرونة بانتظام لتقوية العضلات فى الرقبة .
2. الوقوف بشكل مستقيم ومنتصب وتجنب الانحناء.
3. النوم بشكل جيد النوم على وسادةجيدة ومناسبة للجسم والحجم، وتجنب النوم على البطن بشكل كامل.
4. تجنب الوزن الزائد أبرز طرق الوقاية، لتقليل الضغط على الرقبة.
5. الهدوء والاسترخاء وتجنب التوتر.
يتم علاج التقوس فى كثير من الأحيان من خلال العلاج الطبيعي فى الحالات البسيطة، وبالأدوية فى كثير ن الأحيان، ولكن هناك حالات متقدمة تحتاج للقوياة والعلاج الجراحى. (اليوم السابع)
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