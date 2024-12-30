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صحة

فوائد مذهلة للشاي الأخضر بالليمون... اكتشفها!

Lebanon 24
30-12-2024 | 23:00
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تُظهر الأبحاث ارتباط الشاي الأخضر بالليمون بعدد كبير من الفوائد الصحية، مثل تعزيز فقدان الوزن، تحسين صحة القلب، والحماية من السرطان، وفقاً لما نشره موقع VN Express الفيتنامي.

ولهذا السبب، فإن الشاي الأخضر بالليمون ليس مجرد مشروب مهدئ للاستمتاع به في أي وقت من اليوم، ولكنه مليء أيضًا بفوائد صحية كبيرة، بما يشمل ما يلي:
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أولاً، تعزيز فقدان الوزن: ذكرت دورية "ميديكال نيوز توداي" أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى كاتشين، وهو مضاد للأكسدة. تشير الأبحاث إلى أن هذين المركبين يمكنهما تسريع عملية التمثيل الغذائي.

ثانياً، حماية من مرض السكري: يمكن أن يؤدي شرب الشاي الأخضر إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق خفض مقاومة الأنسولين وتعزيز كفاءة الأنسولين. وفي الوقت نفسه، يحتوي الليمون على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض يبلغ حوالي 20، مما يعني أنه أقل عرضة لرفع مستويات السكر في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى.

ثالثاً، تحسين صحة القلب: يدعم كل من الشاي الأخضر والليمون صحة القلب عن طريق تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية. تم ربط الاستهلاك المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

رابعاً، دعم صحة الدماغ: أظهرت دراسة، نُشرت في دورية المكتبة الوطنية الأميركية للطب، أن الليمون له وظائف نشطة بيولوجيًا مختلفة ويمارس تأثيرات وقائية ضد الإجهاد التأكسدي والشيخوخة والسرطان. كما ثبت أنه يعزز الوظيفة الإدراكية.

خامساً، حماية من الإصابة بالسرطان: كشفت نتائج دراسة أميركية أن غالات إبيجالوكيتشين EGCG الموجود في الشاي الأخضر يتمتع بأكبر إمكانات مضادة للالتهابات وللسرطان، وله القدرة على الوقاية من مجموعة متنوعة من أنواع السرطان. (العربية)
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