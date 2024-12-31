للوقاية من سرطان الثدي.. خبراء ينصحون بأفضل نظام غذائي

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سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان تشخيصاً على مستوى العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون حالة جديدة و685 ألف وفاة في عام 2020، ومن المتوقع أن تزيد الحالات الجديدة بنسبة 31% من عام 2020 إلى عام 2040.والأكثر إثارة للقلق هو أن معدل الإصابة بهذا المرض القاتل بين النساء الأصحاء تحت سن الـ 50 ارتفع بنسبة 10% على مدار الـ 20 عاماً الماضية.وفي هذا التقرير لـ "دايلي ميل"، يقدم خبراء الأورام أفضل نظام غذائي للوقاية من سرطان الثدي.تبدأ نصائح تعديل النظام الغذائي بتفادي استهلاك الكحول، وتفيد تقارير طبية بأن الإقلاع عن استهلاكه قد يقلل خطر الإصابة بأورام الثدي بنسبة تصل إلى 60%.ووفق تقديرات الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، كان استهلاك الكحول مسؤولاً عما يقرب من 40 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي في جميع أنحاء أوروبا في عام 2020 وحده.الكثير من الفاكهة والخضراواتلا توجد فاكهة أو خضراوات رائعة واحدة من شأنها أن تمنع سرطان الثدي، لكن الدراسات تظهر أن الذين يتناولون مجموعة متنوعة منها أقل عرضة للإصابة بالمرض.مثلاً، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن استهلاك أكثر من 5 حصص ونصف من الفاكهة والخضراوات يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11%، مقارنة بمن يستهلكن حصتين ونصف الحصة أو أقل.الأليافمن المفيد أيضاً زيادة استهلاكك للألياف، وهي مادة مغذية موجودة في الأطعمة المشتقة من النباتات مثل الخبز والحبوب والخضراوات والتي لا يتم هضمها بالكامل بواسطة الأمعاء.تساعد الألياف على تشجيع عملية الهضم، ونقل الفضلات عبر الأمعاء، وتغذية تريليونات البكتيريا الصحية في الأمعاء.ويعتبر الأرز البني والشوفان ومنتجات القمح الكامل والكينوا كلها أمثلة رائعة.الطهيوينصح الخبراء بأن تأكل طعاماً صحياً قدر الإمكان في معظم أيام الأسبوع، مع الحرص على طهي 80% من وجباتك من الصفر.أي أن الطبق يجب أن يكون نصفه مليئاً بالفواكه والخضراوات، مع مصدر جيد للبروتين.وإذا قمت بذلك، فلن يضرك تناول الأطعمة المعلبة والكعك والبيتزا والبرغر ورقائق البطاطس من حين لآخر، على ألا تزيد عن 30% من حصة الطعام اليومي.