طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن

Advertisement

لا تقتصر فوائد الفيتامينات والمعادن على تعزيز المناعة وتغذية الجسم، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي الذي قد تؤثر على إدارة الوزن، ويمكن أن تساعدك المكملات الغذائية المناسبة على تحقيق التقدم المطلوب في رحلة إنقاص الوزن، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد فيتامين C في خفض مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى كلًا من الرجال والنساء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".فيما يلى.. الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعدك على التخلص من دهون البطن والمساعدة في إنقاص الوزن:فيتامين دتربط الأبحاث بين فيتامين د وانخفاض وزن الجسم، ومن المعروف أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن لديهم مستويات أقل من فيتامين د في مجرى الدم، وفي حين أن السمنة نفسها لا تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج فيتامين د، فإن أحجام الدهون الأعلى يمكن أن تحد من دورانه داخل نظامك، مما قد يؤثر على وظائف الجسم التي تعتمد على هذا الفيتامين، وأشارت الأبحاث إلى أن مستويات فيتامين د المرتفعة تقلل من خطر السمنة وترتبط أيضًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال والنساء في منتصف العمر وكبار السن.فيتامين B12يلعب فيتامين B12 دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة، وكذلك فيتامين B6، ويستخدمه الرياضيون أحيانًا لزيادة قدرتهم على التحمل، كما يساعد في استقلاب الدهون والبروتينات، ويساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، مما قد يدعم جهود إدارة الوزن.الكالسيومتشير بعض الدراسات إلى أن الكالسيوم قد يلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي للدهون وتخزينها، ويرتبط تناول الكالسيوم الكافي بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة وقد يساعد في تقليل دهون البطن، ويمكن أن تؤدي مستويات الكالسيوم المرتفعة إلى خفض وزن الجسم وتؤدي إلى زيادة أقل في الوزن، وتشير الدراسات والأبحاث إلى أن هذا يحدث بسبب قدرة الجسم على تكسير الخلايا الدهنية بسهولة أكبر عندما تحتوي على مستويات منخفضة من الكالسيوم.فيتامين Cقد تساعد المستويات الكافية من فيتامين C في الجسم على أكسدة ما يصل إلى 30% من الدهون بعد ممارسة الرياضة مقارنة بمن يمارسون الرياضة بمستويات أقل من فيتامين C، حيث تشير الأبحاث إلى أن المستويات الأعلى من فيتامين C مرتبطة بمستويات أقل من الدهون الحشوية. (اليوم السابع)