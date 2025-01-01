تأثير المشروبات الكحولية على الأسنان

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يشير العديد من الأطباء إلى التأثيرات المضرة للمشروبات الكحولية على أعضاء الجسم، بما فيها الفم والأسنان.ووفقا للطبيبة وأخصائية تقويم الأسنان الروسية فيكتوريا رادكو فإنه يلاحظ البعض أن أسنانهم أصبحت خشنة بعد شرب الكحول، ويشعرون بطبقة خشنة رقيقة على مينا الأسنان، هذا الأمر مرتبط بالتأثير الكيميائي للكحول على الفم والأسنان.وأضافت:"العديد من أنواع المشروبات الكحولية وخاصة الكوكتيلات والنبيذ تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض التي تهاجم طبقة المينا في الأسنان وتضر ببنيتها، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكحول الإيثيلي يقلل من إفراز اللعاب الضروري لحماية الأسنان وإزالة بقايا الطعام... للتقليل من خشونة الأسنان يجب بعد شرب الكحول شطف الفم بالماء النظيف لأن يزيل من الفم السكريات والأحماض وغيرها من المواد الموجودة في المشروبات الكحولية".وتبعا للطبيبة فإن الشمبانيا والنبيذ والكوكتيلات التي تحتوي على الكحول والسوائل السكرية تعد الأكثر ضررا على صحة الأسنان لأنها تحتوي على نسب عالية من السكر والأحماض.ويحذر العديد من الأطباء من أن المشروبات الكحولية لها آثار سلبية على صحة الفم والأسنان، وتتسبب بمشكلات، مثل نزيف اللثة وتلف عظام اللثة والفكين، كما يمكن أن تتسبب بظهور قرح في الفم، كما أن السكر الموجود في بعض هذه المشروبات يمكن أن يسبب مشكلات تسوس الأسنان، كما قد تتسبب المشروبات الكحولية بظهور مشكلات في أنسجة الفم واللسان، وتزيد احتمالية الإصابة بالأمراض البكتيرية والفطرية في الفم. (روسيا اليوم)