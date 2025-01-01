لماذا تكثر النوبات القلبية في فصل الشتاء؟

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تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن نسبة الإصابة بالنوبات القلبية ترتفع في فصل الشتاء، كما تكثر الإصابات بالجلطات، فما السبب في ذلك؟.وحول الموضوع قالت الطبيبة وأخصائية أمراض القلب الروسية ديانا ماتفييفا:"تشير الإحصائيات الطبية إلى وجود علاقة بين فصول السنة والإصابة باحتشاء عضلة القلب، وتظهر الأبحاث أن النوبات القلبية تكون أكثر شيوعا خلال الأشهر الباردة من السنة، أي في الشتاء ومطلع الربيع، وهناك عدة عوامل تؤثر على هذا الأمر".وأضافت:"التغيرات المفاجئة في الضغط الجوي تكون أكثر تواترا في فصل الشتاء وموسم البرد، وهذا الأمر قد يثير نوبات القلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص، كما تكثر في فضل الشتاء التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، وهذه الالتهابات تؤثر على صحة الجسم بشكل عام، وتزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية، وقد تتسبب بحدوث جلطات أو نوبات قلبية".وأشارت الطبيبة إلى أن تغيرات نمط الحياة في فصل الشتاء تؤثر على الصحة أيضا، ففي أوقات البرد يميل الناس إلى الحركة بشكل أقل، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة القلب والشرايين، كما يزداد استهلاك الأطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية، ما قد يكون له تأثير سلبي على صحة القلب والشرايين، كما ترتفع في فصل الشتاء معدلات الكآبة والتوتر عند البعض، وهذا عامل خطر على صحة القلب بشكل عام. (روسيا اليوم)