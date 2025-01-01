12
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا تكثر النوبات القلبية في فصل الشتاء؟
Lebanon 24
01-01-2025
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن نسبة الإصابة بالنوبات القلبية ترتفع في فصل الشتاء، كما تكثر الإصابات بالجلطات، فما السبب في ذلك؟.
وحول الموضوع قالت الطبيبة وأخصائية أمراض القلب الروسية ديانا ماتفييفا:"تشير الإحصائيات الطبية إلى وجود علاقة بين فصول السنة والإصابة باحتشاء عضلة القلب، وتظهر الأبحاث أن النوبات القلبية تكون أكثر شيوعا خلال الأشهر الباردة من السنة، أي في الشتاء ومطلع الربيع، وهناك عدة عوامل تؤثر على هذا الأمر".
Advertisement
وأضافت:"التغيرات المفاجئة في الضغط الجوي تكون أكثر تواترا في فصل الشتاء وموسم البرد، وهذا الأمر قد يثير نوبات القلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص، كما تكثر في فضل الشتاء التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، وهذه الالتهابات تؤثر على صحة الجسم بشكل عام، وتزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية، وقد تتسبب بحدوث جلطات أو نوبات قلبية".
وأشارت الطبيبة إلى أن تغيرات نمط الحياة في فصل الشتاء تؤثر على الصحة أيضا، ففي أوقات البرد يميل الناس إلى الحركة بشكل أقل، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة القلب والشرايين، كما يزداد استهلاك الأطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية، ما قد يكون له تأثير سلبي على صحة القلب والشرايين، كما ترتفع في فصل الشتاء معدلات الكآبة والتوتر عند البعض، وهذا عامل خطر على صحة القلب بشكل عام. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
Lebanon 24
صورة مفزعة.. إليكم أبرز ما توقعه ميشال حايك لعام 2025 للبنان والعالم العربي
15:00 | 2024-12-31
31/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة
Lebanon 24
إليكم ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة
04:02 | 2025-01-01
01/01/2025 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات مُفاجئة عن "حزب الله" في الـ2025.. إقرأوا ما قيل عنه!
Lebanon 24
توقعات مُفاجئة عن "حزب الله" في الـ2025.. إقرأوا ما قيل عنه!
02:53 | 2025-01-01
01/01/2025 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل في سماء بيروت صباحاً؟ إليكم الخبر
Lebanon 24
ماذا حصل في سماء بيروت صباحاً؟ إليكم الخبر
03:43 | 2025-01-01
01/01/2025 03:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة داخل "التيار" بعد تصريحات عون
Lebanon 24
أزمة داخل "التيار" بعد تصريحات عون
05:15 | 2025-01-01
01/01/2025 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:30 | 2025-01-01
نصائح بسيطة لتنظيف زجاجة المياه بالطريقة الصحيحة!
12:00 | 2025-01-01
تريد عيش حياة أكثر صحة؟.. إليك 5 عادات عليك الالتزام بها
10:33 | 2025-01-01
توصل إليها العلماء في عام 2024... اكتشافات وابتكارات مهمة تتعلق بألزهايمر
07:31 | 2025-01-01
تأثير المشروبات الكحولية على الأسنان
06:00 | 2025-01-01
لمن يرتدي الأحذية الرياضية.. خبرٌ مهم لكم
03:00 | 2025-01-01
6 عادات تسرع شيخوخة الدماغ.. تعرفوا إليها
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
01/01/2025 21:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
01/01/2025 21:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
01/01/2025 21:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24