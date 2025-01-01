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صحة

نصائح بسيطة لتنظيف زجاجة المياه بالطريقة الصحيحة!

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:30
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زجاجة الماء أصبحت من أساسيات الاحتياجات الشخصية للفرد، لأنها سهلة الحمل، ولكن كم مرة عليك تنظيفها لتجنب تراكم البكتيريا والفيروسات عليها؟..أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع nypost، مؤكدا على ضرورة غسل زجاجة الماء الخاصة بك بانتظام لمنع تراكم البكتيريا والجراثيم، والإصابة بالأمراض.
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وأكد التقرير، علي ضرورة غسل زجاجة الماء الخاصة بك  يوميًا إذا استخدمتها بشكل متكرر أو مع الأطفال أو المرضى، كما يمكن تنظيفها كل 2-3 أيام،  إذا استخدمتها بشكل متوسط، وأسبوعيًا إذا استخدمتها بشكل قليل، وهذه هي التوصيات ولكن الأصح تنظيفها يوميا.

ما هي الطريقة الصحيحة لغسل زجاجة الماء الخاصة بك؟
قدم التقرير الطريقة الصحية لتنظيف زجاجة الماء بشكل صحي، وذلك عن طريق:

1. اغسل الزجاجة بالماء الدافئ (40-50 درجة مئوية) والصابون المعتدل.
2. استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف الزجاجة.
3. اشطف الزجاجة جيدًا بالماء النظيف.
4. جفف الزجاجة جيدًا بالمناشف .

وهناك العديد من التوصيات الصحية التي يجب اتباعها إذا كنت من الأشخاص مستخدمي هذه الزجاجات البلاستيكية، وأوضحها موقع “مايو كلينك”، ومنها:
1. استبدل الزجاجة كل 6-12 شهرًا.
2. تجنب استخدام الزجاجات البلاستيكية في  الميكروويف.
3. اختر زجاجات مصنوعة من مواد آمنة وصحية.
4. تجنب ترك الزجاجة في الشمس المباشرة.
5. تجنب استخدام الزجاجات القديمة أو التالفة
(اليوم السابع)
 
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