خلال فصل الشتاء.. 4 فوائد رئيسية لفيتامين د

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يشدد خبراء الصحة على ضرورة الحصول على جرعات من "فيتامين د" خلال فصل الشتاء، لضمان تلبية احتياجات الجسم من هذا الفيتامين المهم.وتعد أشعة الشمس أفضل مصدر للحصول على فيتامين د، لكن خلال فصل الشتاء قد لا يكون الأمر ممكنا، لذلك ينصح الخبراء باللجوء إلى المكملات الغذائية.وكشف سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، على حسابه في تيك توك الذي يحظى بمتابعة أكثر من 470 ألف شخص، 4 فوائد أساسية لفيتامين د.وقال سيثي إنه يتناول فيتامين د كل يوم لعدد من الأسباب، أهمها تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل المناعة الذاتية.