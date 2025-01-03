إليكم فوائد الأناناس لكبار السن

ذكرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا أن الأناناس يعتبر من أفضل الفواكه لصحة كبار السن.

وفي لقاء مع قناة "موسكو 24" قالت الطبيبة:"يعتبر الأناناس من الفواكه التي يجب الكبار في السن أن يدرجوها في نظامهم الغذائي لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويحسن عمل الأمعاء ويخفض ضغط الدم".

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وأضافت: "الأناناس يحتوي على فيتامين C الضروري لكبار السن من أجل تحسين الامتصاص الطبيعي لمركبات الحديد والكولاجين في الجسم، والحفاظ على صحة الأوعية الدموية والغضاريف والأربطة، كما تحتوي على البوتاسيوم والمعنيزيوم اللذين لهما تأثير مدر للبول ويساعدان على تخفيض ضغط الدم، والألياف الموجودة في الأناناس ضرورية لتحسين وظائف الأمعاء، كما أن الأناناس يحتوي على كمية كبيرة من البروميلين، وهو أنزيم يحسن عمليات تحليل وامتصاص البروتينات في الجسم".



وأشارت سولوماتينا إلى أن كبار السن يمكنهم تناول شريحة واحدة من الأناناس يوميا، لكن يجب الامتناع عن تناولها في حال كان الشخص يعاني من أمراض أو التهابات في الجهاز الهضمي، كما أشارت إلى أن الأناناس يحتوي على كميات لا بأس بها من السكر، لذا يجب تناوله بكميات قليلة لمن يعاني من السمنة أو مرض السكري. (روسيا اليوم)