Advertisement

صحة

إليكم فوائد الأناناس لكبار السن

Lebanon 24
03-01-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1300650-638714839101500464.jpg
Doc-P-1300650-638714839101500464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا أن الأناناس يعتبر من أفضل الفواكه لصحة كبار السن.
 
وفي لقاء مع قناة "موسكو 24" قالت الطبيبة:"يعتبر الأناناس من الفواكه التي يجب الكبار في السن أن يدرجوها في نظامهم الغذائي لأنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويحسن عمل الأمعاء ويخفض ضغط الدم".
Advertisement
 
وأضافت: "الأناناس يحتوي على فيتامين C الضروري لكبار السن من أجل تحسين الامتصاص الطبيعي لمركبات الحديد والكولاجين في الجسم، والحفاظ على صحة الأوعية الدموية والغضاريف والأربطة، كما تحتوي على البوتاسيوم والمعنيزيوم اللذين لهما تأثير مدر للبول ويساعدان على تخفيض ضغط الدم، والألياف الموجودة في الأناناس ضرورية لتحسين وظائف الأمعاء، كما أن الأناناس يحتوي على كمية كبيرة من البروميلين، وهو أنزيم يحسن عمليات تحليل وامتصاص البروتينات في الجسم".

وأشارت سولوماتينا إلى أن كبار السن يمكنهم تناول شريحة واحدة من الأناناس يوميا، لكن يجب الامتناع عن تناولها في حال كان الشخص يعاني من أمراض أو التهابات في الجهاز الهضمي، كما أشارت إلى أن الأناناس يحتوي على كميات لا بأس بها من السكر، لذا يجب تناوله بكميات قليلة لمن يعاني من السمنة أو مرض السكري. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-01-02
14:44 | 2025-01-02
11:50 | 2025-01-02
10:51 | 2025-01-02
09:30 | 2025-01-02
07:00 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24