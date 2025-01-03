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صحة

ما هي مخاطر تعويد الأطفال على اتباع نظام غذائي نباتي؟

Lebanon 24
03-01-2025 | 04:30
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يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن 10 بالمئة من سكان العالم يعتبرون نفسهم نباتيين. فكيف يؤثر هذا النمط الغذائي في صحة الأطفال والبالغين؟
 
ووفقا له، يجب عدم إجبار الأطفال على الالتزام بقواعد النظام الغذائي النباتي لأنهم لا يفقهون شيئا في المجال ولا يفهمون العمق الفلسفي الكامل للقيود النباتية.
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واستنادا إلى القيود النباتية، غالبا ما يحرم الأطفال دون إدراك من مصادر الفيتامينات والعناصر المعدنية والأحماض الأمينية الضرورية. فمثلا فيتامين В12 موجود في اللحوم فقط. كما أن التخلي عن تناول اللحوم والبيض والحليب يؤدي إلى نقص الزنك وفيتامين D ومواد مفيدة أخرى ضرورية لنمو الجسم. (روسيا اليوم) 

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