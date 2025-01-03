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صحة

عن تقصف أظافر القدم.. هذا ما قالته دراسة جديدة

Lebanon 24
03-01-2025 | 14:00
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قالت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة ‫الألمان إن تقصف أظافر القدم له أسباب عديدة منها، ما هو بسيط ومنها ما ‫هو خطير.
 
 
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وأوضحت الرابطة أنه إلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع سبب تقصف أظافر ‫القدم إلى الإجهاد الشديد للأظافر، حيث تؤثر كثرة استخدام طلاء الأظافر ‫ومزيل طلاء الأظافر والتركيب المتكرر للأظافر الاصطناعية بالسلب على ‫الطبقة المتقرنة وتجعل الأظافر هشة وعرضة للتقصف.

‫كذلك، قد يرجع تقصف أظافر القدم إلى سوء التغذية الناجم عن نقص المعادن ‫كالحديد والزنك والكالسيوم، ونقص الفيتامينات مثل A وB وC.

‫وقد يكون تقصف أظافر القدم أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل الأدوية ‫المستخدمة في علاج أمراض المناعة الذاتية أو في علاج السرطان.

‫كما قد يكون تقصف أظافر القدم ناجما عن التغيرات الهرمونية خلال مرحلتي ‫الحمل والرضاعة الطبيعية أو فترة انقطاع الطمث.

‫أمراض خطيرة
 
‫وقد تكمن أسباب تقصف أظافر القدم في أمراض خطيرة كالأمراض الجلدية مثل ‫فطريات الأظافر والصدفية والتهاب الجلد العصبي والأمراض الروماتيزمية ‫مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي وأمراض الأوعية ‫الدموية الكولاجينية والذئبة الحمامية الجهازية، بالإضافة إلى قصور ‫الغدة الدرقية.


لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف أظافر ‫القدم، خاصة إذا كان التقصف مصحوبا بتغيرات على البنية واللون والسمك. (الجزيرة نت)
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