Advertisement

صحة

لمحبي المكسرات.. خبرٌ "سار" عن الوزن!

Lebanon 24
03-01-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1300989-638715441864605191.jpg
Doc-P-1300989-638715441864605191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوردت مجلة "مراجعة أبحاث التغذية" ‫(Nutrition Research Review) أن المكسرات تساعد على إنقاص الوزن، رغم احتوائها على كثير من السعرات الحرارية، وذلك وفقا لدراسة ‫علمية حديثة.

وأوضحت المجلة المتخصصة في التغذية أنه في تحليل لـ7 دراسات حول تأثير ‫الأنظمة الغذائية المقيدة بالسعرات الحرارية لم يكن لأي منها تأثير ‫سلبي على فقدان الوزن عندما كانت المكسرات جزءا من النظام الغذائي.
Advertisement

وفي 4 من أصل 7 دراسات فقد الأشخاص الذين تناولوا نحو 40 إلى 80 ‫غراما من المكسرات يوميا من 1 إلى 7 كيلوغرامات أكثر.

‫وأوضحت المجلة أن المكسرات غنية بالأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة ‫والبروتينات النباتية والألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع وتلعب ‫دورا في تقليل تناول السعرات الحرارية الزائدة.

كذلك ترتبط المكسرات بتحسين صحة الأمعاء والقلب والأوعية الدموية ‫والتمثيل الغذائي والأداء الذهني العالي. (الجزيرة نت)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-01-03
09:01 | 2025-01-03
06:11 | 2025-01-03
04:30 | 2025-01-03
01:30 | 2025-01-03
23:00 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24