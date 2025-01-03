لمحبي المكسرات.. خبرٌ "سار" عن الوزن!

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وأوضحت المجلة المتخصصة في التغذية أنه في تحليل لـ7 دراسات حول تأثير ‫الأنظمة الغذائية المقيدة بالسعرات الحرارية لم يكن لأي منها تأثير ‫سلبي على فقدان الوزن عندما كانت المكسرات جزءا من النظام الغذائي.وفي 4 من أصل 7 دراسات فقد الأشخاص الذين تناولوا نحو 40 إلى 80 ‫غراما من المكسرات يوميا من 1 إلى 7 كيلوغرامات أكثر.‫وأوضحت المجلة أن المكسرات غنية بالأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة ‫والبروتينات النباتية والألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع وتلعب ‫دورا في تقليل تناول السعرات الحرارية الزائدة.كذلك ترتبط المكسرات بتحسين صحة الأمعاء والقلب والأوعية الدموية ‫والتمثيل الغذائي والأداء الذهني العالي.