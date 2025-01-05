Advertisement

صحة

مشروب منزلي يخلصك من نزلات البرد بكل سهولة

Lebanon 24
05-01-2025 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1301672-638717015880775045.jpg
Doc-P-1301672-638717015880775045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثيرون من نزلات البرد، التي قد تلازم البعض لمدد طويلة. البعض يسارع بالذهاب للطبيب أو تناول أدوية الإنفلونزا الاعتيادية، إلا أنه قد يمكنك السيطرة على دور البرد في بداياته بالأساليب الطبيعية والمشروبات المنزلية.
Advertisement

فبالفعل يلجأ الكثيرون إلى المشروبات الساخنة لتخفيف أعراض مشكلات الجهاز التنفسي.
إلا أنه ليست جميع المشروبات قادرة بالفعل على علاجك من نزلات البرد والإنفلونزا.

وبحسب خبيرة التغذية الأميركية كيلي كونيك، فإن هناك مشروبا منزليا يعتبر مثاليا في هذا الشأن، حيث إن تأثيره إيجابي وعميق على صحة الجهاز التنفسي.
وبحسب ما نقلت عنها شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، قالت كونيك: "هذه واحدة من وصفاتي المفضلة للمساعدة في مكافحة نزلات البرد الشتوية، وتسكين التهاب الحلق. وتتكون الوصفة من مزيج العسل والشاي الأخضر وشاي النعناع".

وأشارت إلى أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة الطبيعية لدعم نظام المناعة الصحي، ويمكن أن تساعد إضافة شاي النعناع إليه في تهدئة الجيوب الأنفية، مضيفة أن "العسل يعمل أيضاً كمثبط طبيعي للسعال ومهدئ للحلق".
يذكر أن هناك العديد من العلاجات الطبيعية لنزلات البرد والإنفلونزا، فوفقاً لما أكدته الدراسات، فإن أفضل هذه العلاجات هي الشاي، والحساء (خاصة حساء الدجاج)، والزنجبيل، والكركم، والعسل، والتوت الأسود، وفيتامين "سي" الموجود بفواكه عديدة مثل الحمضيات كالليمون، والبرتقال، وكذلك في الطماطم، والفلفل، والكرنب، والبروكلي، والسبانخ، والأناناس.

وكذلك الزنك من المعادن الهامة التي تساعد في مقاوومة والوقاية من نزلات البرد، والذي يوجد في اللحوم والبيض والمكسرات والبقوليات والمحار بشكل أساسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-01-05
14:00 | 2025-01-05
10:30 | 2025-01-05
08:00 | 2025-01-05
04:00 | 2025-01-05
02:30 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24