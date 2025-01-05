للتخلص من اصفرار الأسنان.. اليكم هذه النصيحة

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اصفرار الأسنان مشكلة مزعجة تؤرق الكثيرين، حيث أنه يسلب الابتسامة جمالها.وأوضح البروفيسور شتيفان تسيمر، المتحدث باسم مركز المعلومات للوقاية من التسوس بألمانيا، أن سبب اصفرار الأسنان شرب القهوة، والشاي، والنبيذ الأحمر، والتدخين.وللتخلص منه، أوضح تسيمر أنه يجب تنظيف الأسنان جيداً مرتين في اليوم، بمعجون أسنان مخصص للتبييض، يحتوي على مواد كاشطة تساعد على إزالة التصبغات اللونية.