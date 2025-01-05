17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أفضل نظام غذائي لـ 2025... خبراء يقترحون
Lebanon 24
05-01-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مرة أخرى، يتصدر النظام الغذائي المتوسطي قوائم أفضل الأنظمة الغذائية في تحليل النظام الغذائي السنوي لمجلة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت".
ومن بين مجموعة من الأنظمة الغذائية التي اعتبرت الأفضل للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية، وُصف نظام البحر المتوسط الغذائي بالأفضل، وفق "هيلث داي".
Advertisement
وفي المقدمة بعد نظام البحر المتوسط، جاء نظام داش DASH الغذائي، ونظام مايند MIND الغذائي، ونظام فليكساتاريان Flexatarian.
وبحسب تقرير "يو إس نيوز" U.S. News & World Report لعام 2025، فإن أسلوب الأكل الذي يشير إلى عادات الطعام التقليدية لمن يعيشون في البلدان التي تحد البحر الأبيض المتوسط، هو الأفضل.
وعلى الرغم من وجود كلمة "نظام غذائي" في اسمه، إلا أنه ليس نظاماً غذائياً محدداً، ولكنه نمط غذائي واسع النطاق.
وتعمل كل عام مجموعة من الخبراء الطبيين والتغذويين مع تقرير يو إس نيوز لمراجعة مجموعة واسعة من خطط الأكل وتحديد تلك التي يجدونها تحتوي على أفضل خيارات الأكل الصحي.
فوائد نظام البحر المتوسط
إنه صحي للقلب، وثبت أنه مفيد في تقليل عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى السمنة، والسكري، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.
ووفق غريتيل شويلر، رئيسة تحرير قسم الصحة في يو إس نيوز، يعكس نظام تقييم التصنيف المحدث "أفضل الأنظمة الغذائية" هذا العام الاحتياجات والأهداف المتنوعة للأفراد، مع مراعاة عوامل تتجاوز فقدان الوزن".
وبالنظر إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن الأساسي، يأخذ التصنيف هذا العام في الاعتبار: الرفاهية العامة، والوقاية من الأمراض المزمنة، والاحتياجات الخاصة.
وقال الخبراء إن خطة الأكل التي تجمع بين نظام البحر المتوسط الغذائي وداش تساعد على الوقاية من أمراض التنكس العصبي، وارتفاع ضغط الدم.
ويتضمن نظام البحر المتوسط تناول الكثير من الخضروات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون والمكسرات، والقليل من اللحوم الحمراء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
13:48 | 2025-01-05
05/01/2025 01:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
Lebanon 24
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
02:26 | 2025-01-05
05/01/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
02:49 | 2025-01-05
05/01/2025 02:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
04:22 | 2025-01-05
05/01/2025 04:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
05:09 | 2025-01-05
05/01/2025 05:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
00:10 | 2025-01-06
تعرّف على مرضك من طريقة نومك
16:00 | 2025-01-05
للتخلص من اصفرار الأسنان.. اليكم هذه النصيحة
14:00 | 2025-01-05
7 طرق سهلة لتناول البرتقال من أجل فقدان الوزن الزائد
12:18 | 2025-01-05
مشروب منزلي يخلصك من نزلات البرد بكل سهولة
10:30 | 2025-01-05
كيف يؤثر وجود من تحب حولك على صحة قلبك؟
08:00 | 2025-01-05
عادات يومية قد تكون سبب معاناتك من الصداع النصفي.. ما هي؟
فيديو
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
06/01/2025 09:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
06/01/2025 09:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
06/01/2025 09:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24