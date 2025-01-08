إلى محبي القهوة.. إليكم ما كشفته دراسة حديثة

ذكر موقع "Medical Xpress" الطبي أن "دراسة نشرتها مجلةEuropean Heart Journal أظهرت أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح هم أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يكون خطر الوفاة الإجمالي أقل مقارنة بمن يشربون القهوة طوال اليوم. وأجرى البحث الدكتور لو تشي، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذ في كلية سيليا سكوت ويذرهيد للصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة تولين، نيو أورليانز، الولايات المتحدة. وقال: "تشير الأبحاث حتى الآن إلى أن شرب القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويبدو أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2. ونظرًا للتأثيرات التي يخلفها الكافيين على أجسامنا، أردنا أن نرى ما إذا كان التوقيت الذي تشرب فيه القهوة له أي تأثير على صحة القلب"."

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وبحسب الموقع، "شملت الدراسة 40725 شخصًا بالغًا شاركوا في المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة (NHANES) بين عامي 1999 و2018. وكجزء من هذه الدراسة، طُلب من المشاركين معرفة كل الأطعمة والمشروبات التي تناولوها في يوم واحد على الأقل، بما في ذلك ما إذا كانوا يشربون القهوة، وكميتها ومتى. كما شملت الدراسة مجموعة فرعية من 1463 شخصًا طُلب منهم تحديد الأطعمة والمشروبات التي تناولوها لمدة أسبوع كامل. وتمكن الباحثون من ربط هذه المعلومات بسجلات الوفيات وسبب الوفاة على مدى فترة تتراوح من تسع إلى عشر سنوات".

وتابع الموقع، "كان حوالي 36% من الأشخاص المشاركين في الدراسة من شاربي القهوة الصباحية، و16% من الأشخاص كانوا يشربون القهوة طوال اليوم و48% لم يكونوا من شاربي القهوة.وبالمقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، كان شاربو القهوة الصباحية أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16% وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%. وتبين أن من يشرب القهوة باعتدال أو بكثافة شهد على انخفاض في المخاطر. أما من يشرب كوباً واحداً في اليوم، فشهد على انخفاض أقل في المخاطر".

وأضاف الموقع، "قال الدكتور تشي: "هذه هي أول دراسة تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية. وتشير نتائجنا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تشرب القهوة أو كمية ما تشربه، ولكن التوقيت الذي تشرب فيه القهوة هو المهم. لا نقدم عادةً نصائح حول التوقيت في إرشاداتنا الغذائية، ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".

وأضاف: "لا تخبرنا هذه الدراسة لماذا شرب القهوة في الصباح يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية. التفسير المحتمل هو أن تناول القهوة في فترة ما بعد الظهر أو في المساء قد يعطل الإيقاعات اليومية ومستويات الهرمونات مثل الميلاتونين. وهذا بدوره يؤدي إلى تغييرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الالتهاب وضغط الدم".

وتابع قائلاً: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من صحة نتائجنا في مجموعات سكانية أخرى، ونحن بحاجة إلى تجارب سريرية لاختبار التأثير المحتمل لتغيير وقت اليوم الذي يشرب فيه الناس القهوة"."

وبحسب الموقع، "لتوقيت شرب القهوة أهمية لأنه في ساعات الصباح عادة ما نشهد زيادة ملحوظة في نشاط الجهاز العصبي الودي عندما نستيقظ ونخرج من السرير، وهو التأثير الذي يتلاشى أثناء النهار ويصل إلى أدنى مستوياته أثناء النوم. وبالتالي، فمن الممكن، كما يشير المؤلفون، أن يؤدي شرب القهوة في فترة ما بعد الظهر أو في المساء إلى تعطيل الإيقاع اليومي لنشاط الجهاز العصبي الودي. في الواقع، يعاني العديد من الأشخاص الذين يشربون القهوة طوال اليوم من اضطرابات النوم. وفي هذا السياق، من المثير للاهتمام أن القهوة تعمل على قمع الميلاتونين، وهو وسيط مهم في الدماغ يساعد على النوم. وبشكل عام، يتعين علينا أن نقبل الأدلة القوية التي تؤكد أن شرب القهوة، وخاصة في ساعات الصباح، من المرجح أن يكون صحيًا".