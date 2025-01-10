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صحة
دراسة تؤكد: شرب القهوة في هذا الوقت يقلل من خطر الوفاة
Lebanon 24
10-01-2025
|
23:00
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عتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، حيث يحرص الملايين على تناولها يوميًا كجزء من روتينهم الصباحي أو كوسيلة لتعزيز النشاط والتركيز.
وتشير الدراسات إلى أن القهوة قد تحمل فوائد صحية متعددة، مثل تحسين الأداء العقلي وتعزيز صحة القلب.
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وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تولان في نيو أورلينز أن شرب القهوة في الصباح مرتبط بمعدلات وفاة أقل مقارنة بشربها في وقت لاحق من اليوم.
وخلال الدراسة التي نشرتها مجلة European Heart Journal، قام الباحثون بتحليل بيانات غذائية لأكثر من 42 ألف بالغ على مدى تسع سنوات.
وعند مقارنة استهلاك البالغين للقهوة وأسباب الوفاة، خلص الباحثون إلى أن الذين شربوا من فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة في الصباح كانوا أقل عرضة بشكل "ملحوظ" للوفاة من أي سبب، وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة.
ومن المثير للاهتمام أن هذا الانخفاض في المخاطر لم يظهر لدى الأشخاص الذين شربوا القهوة طوال اليوم.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، لو تشي، عالمة علم الأوبئة بجامعة تولان: "لقد ارتبطت شرب القهوة المعتدل بفوائد صحية، ودراستنا تشير لأول مرة إلى أن توقيت شرب القهوة مهم أيضا، وليس فقط الكمية. شرب القهوة في الصباح يرتبط بشكل أقوى بالفوائد الصحية مقارنة بشربها طوال اليوم". (روسيا اليوم)
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